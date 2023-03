TOSCANA: “DA GASSIFICATORE A MULTIUTILITY” CON CARDONE E SANTERO

Toscana – Abbiamo intervistato Marco Cardone (Trasparenza per Empoli) e Marco Santero (Economista) sulla discussione pubblica che si terrà lunedì 20 marzo 2023 presso la Casa del Popolo “Sovigliana” in Via Empolese 133 a Sovigliana-Vinci sulla nuova Multiutility Toscana che dovrebbe raccogliere tutte le società pubbliche di servizi (acqua, gas, rifiuti, ecc.).

All’iniziativa di Lunedì 23 marzo a Vinci parteciperà anche Rossella Michelotti (Forum Toscano dei movimenti per l’acqua).

IL VIDEO INTEGRALE QUI SOTTO: