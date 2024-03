FERRARI: 51 MILIONI IN ARRIVO PER PIOMBINO

Firenze – E’ stato firmato il 13 marzo 2024, alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Toscana. Un totale di 683 milioni, oltre 51 dei quali destinati al Comune di Piombino.

“Con la firma di oggi – ha dichiarato il sindaco Ferrari, presente alla cerimonia fiorentina – è ufficiale l’arrivo a Piombino di oltre 51 milioni di euro che serviranno a integrare il fondo per la bonifica della falda, per il restyling completo dell’area pedonale di corso Italia e piazza Verdi e il rifacimento dello stadio Magona.

Siamo molto fieri di questo risultato frutto del costante rapporto di confronto con la Regione Toscana e, soprattutto, con il Governo che ha accordato queste risorse al territorio. Questi finanziamenti dedicati alle opere pubbliche ci consentiranno di liberare risorse da destinare ad altri progetti così che a beneficiare di importanti interventi poteranno essere anche altri impianti sportivi e non solo. È un risultato che porterà enormi benefici per Piombino”.

Nel dettaglio, l’impegno rappresenta oltre il 7% di quanto assegnato alla Toscana, suddiviso in 4 milioni e 400mila per Corso Italia e piazza Verdi e 4 milioni di euro per lo stadio Magona. A questi si aggiungono 41 milioni per la bonifica della falda.

Con l’occasione, il Governo trasferisce materialmente al Comune di Piombino anche il milione e 800mila euro vinti nel 2021 con un bando del Ministero della Coesione territoriale per il primo e secondo lotto del Polo culturale.

Speriamo quindi che queste risorse economiche, quando arriveranno, siano spese con criterio e nell’interesse della comunità.