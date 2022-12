RIGASSIFICATORE: IL 21 DICEMBRE UDIENZA DEL TAR LAZIO PER LA SOSPENSIVA

Piombino (LI) – Il Tar del Lazio ha fissato l’udienza del ricorso promosso dal Comune di Piombino contro la decisione di installare un rigassificatore in porto: la data individuata è mercoledì 21 dicembre.

«Vista l’importanza del tema e la sua rilevanza in relazione alla sicurezza e all’incolumità pubblica – commenta il Sindaco di Piombino Ferrari – accogliamo con grande favore la prontezza della Magistratura nella fissazione dell’udienza. Ci auguriamo di chiudere la vicenda velocemente con una decisione chiara e univoca in merito».

Ieri rinione anche dei comitati riuniti contro il rigassificatore che hanno annunciato per il 17 dicembre una nuova manifestazione di piazza per dire no al pericoloso impianto.

La decisione è stata presa dai comitati La Piazza, Salute pubblica, Liberi insieme e Gazebo 8 giugno nell’assemblea pubblica al Centro giovani il pomeriggio del 6 dicembre. Il 12 dicembre poi scade anche il termine dato a Snam dal Commissario Giani per presentare il progetto integrativo di ricollocazione della nave in un sito off-shore e quello relativo agli interventi necessari per la dismissione della stessa dal porto di Piombino.