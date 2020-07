TOSCANA: LA CANDIDATA SUSANNA CECCARDI IN PROVINCIA DI LIVORNO

Livorno – La Segreteria provinciale della Lega Salvini Premier Livorno comunica che, nella giornata di Martedì 14 Luglio 2020, l’ Europarlamentare e Candidata alla presidenza della Regione Toscana per il Centrodestra, On. Susanna Ceccardi, sarà presente per l’ intera giornata sul territorio provinciale di Livorno.

Susanna Ceccardi, accompagnata dal Commissario provinciale On. Manfredi Potenti e dagli altri eletti Lega sul territorio (tra i quali il Consigliere regionale Roberto Biasci, il Consigliere provinciale Lorenzo Gasperini e tutti i consiglieri comunali dei comuni visitati) nonché da quelli delle forze di Coalizione (Fratelli d’ Italia e Forza Italia), effettuerà un tour che partirà da Cecina e si concluderà a Livorno e che, per tappe, la porterà ad incontrare imprenditori, categorie professionali, lavoratori di ogni ordine e grado e cittadini dei quali ascolterà necessità ed istanze per essere al loro fianco nella risoluzione dei problemi ad esse connessi.

CECINA. La prima tappa del tour sarà quella delle ore 10:30 presso l’ Ospedale di Cecina (Via Montanara n° 52 B) ove sarà organizzato un Punto Stampa nel contesto del quale l’ On. Ceccardi rilascerà dichiarazioni sui temi della Sanità Toscana, delle liste di attesa in ambito sanitario, dello stop agli ospedali in rete, della riduzione dei primariati, etc.. Alle ore 11:30 Susanna Ceccardi proseguirà per l’ incontro SIB-CONFCOMMERCIO presso i bagni Ippocampo in località Le Gorette ove sosterà successivamente per un un veloce pranzo con iscritti e simpatizzanti.

LIVORNO. Il tour provinciale dell’ On. Ceccardi riprenderà alle ore 15:30 presso il Porto di Livorno ove, ospite dell’ Autorità Portuale del Mar Tirreno, effettuerà un sopralluogo dell’ area di costruzione del micro tunnel sottomarino e una visita complessiva dell’ Interporto. A seguire, alle ore 18:30, Susanna Ceccardi raggiungerà Piazza Garibaldi, ove è organizzato il Punto Stampa conlusivo del tour e ove i residenti del quartiere attualmente simbolo delle maggiori difficoltà dal punto di vista di degrado e problemi connessi alla sicurezza, la informeranno personalmente sulla loro situazione.

TUTTI GLI INCONTRI si ritengono aperti alla cittadinanza, tranne quello al Porto di Livorno, per il quale l’ accesso è limitato ai soli ospiti causa restrizioni Covid-19.