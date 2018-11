LEGA: SPRAY AL PEPERONCINO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Toscana – Dopo il grande successo dell’iniziativa sulla sicurezza delle donne, Susanna Ceccardi, responsabile della Lega in Toscana, e Elena Vizzotto, responsabile delle politiche femminili regionale, rilanciano con una grande “gazebata” (gazebo informativi in tutto il territorio della Toscana, ndr.) prevista per il 17 e 18 novembre in tutta la Regione.

L’iniziativa dal titolo “#ledonnenonsitoccano” vedrà impegnati oltre 400 volontari della Lega in più di 100 postazioni nelle principali piazze della Toscana. Regaleremo uno spray anti-aggressione a tutte le donne che decideranno di sottoscrivere la nostra tessera da sostenitore per l’anno in corso. Ai gazebo saranno presenti anche i parlamentari toscani della Lega e i nostri consiglieri regionali.

«In questo modo – commenta Susanna Ceccardi – rendiamo un servizio alla nostra comunità e, in barba ai sostenitori delle quote rosa, contiamo di avvicinare alla vita politica attiva tante donne che possono dare un contributo concreto al nostro Movimento».

Ai gazebo saranno presenti, a rotazione, sia l’ Onorevole Manfredi Potenti (Membro II Commissione Giustizia e Segretario della Commissione speciale d’ inchiesta sul ciclo dei rifiuti della Camera dei Deputati), sia il Consigliere regionale Roberto Biasci.

Sono previsti Gazebo in tutta la Toscana. In provincia di Livorno e a Follonica saranno i seguenti:



Sabato 17 novembre:

– Follonica, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 in via Roma angolo via Colombo;

– Cecina, P. zza della Chiesa, dalle ore 16:00 alle ore 20:00

– Livorno, P. zza XX Settembre, dalle ore 15:30 alle ore 19:30

– Piombino, Corso Italia/angolo Via Ferrer, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Domenica 18 novembre:

– Livorno, Via Grande/ angolo Via del Giglio, dalle ore 10:00 alle ore 19:00

– Piombino, Corso Italia/ angolo Via Ferrer, dalle ore 15:00 alle ore 18:00.