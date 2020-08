PIOMBINO: SUI PANNELLI FOTOVOLTAICI L’ULTIMA PAROLA AL COMUNE

Piombino (LI) – Il sindaco Ferrari: “La Regione Toscana dà ai Comuni la possibilità di decidere sui grandi impianti fotovoltaici: vince la nostra visione delle politiche ambientali”.

«Il cambiamento più difficile sta nello scardinare meccanismi ingessati. Lo strumento per fare questo in maniera efficace è avere una visione e la nuova amministrazione che governa Piombino ce l’ha chiarissima, anche per quel che riguarda le politiche ambientali: basta allo scempio che è stato fatto di questo territorio e avvio della tanto attesa riconversione. Una visione alternativa da applicare alle bonifiche, alla realtà industriale, al paesaggio, alla gestione dei rifiuti.

Qualcuno rideva quando dicevamo che volevamo essere protagonisti del nostro futuro: oggi le conquiste di Poggio ai Venti e delle ecoballe sono testimonianze concrete e potenti di quanto la nostra visione abbia avuto la forza di divenire realtà.

Una visione così limpida da essere oggi sposata anche dalla Regione Toscana: è notizia di queste ore che i Comuni potranno decidere direttamente sulla nascita di vasti impianti fotovoltaici a terra in territorio agricolo superiori a 1MW di potenza. La norma è applicabile anche alle richieste pendenti il che significa di fatto che la nostra battaglia per impedire i due grandi e invasivi progetti a Bocca di Cornia è vinta: quegli impianti non sorgeranno mai. Il valore di questa vittoria è anche nella serie di osservazioni articolate e obiezioni sollevate dai nostri uffici.

Vogliamo pensare che della nostra battaglia, con i cittadini e con gli agricoltori, oggi possano beneficiarne tutti i territori toscani che vogliono preservare la propria bellezza.

Oggi la Regione ci dà il diritto di decidere e di intervenire direttamente sul governo del territorio. E noi, quel diritto, ce lo prenderemo interamente e responsabilmente».

Francesco Ferrari

Sindaco di Piombino