TOSCANA: SPECIALE ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020

TOSCANA – Domenica 20 settembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle 15. Mascherina obbligatoria alle urne, le mani dovranno essere igienizzate più volte, utilizzando il gel messo a disposizione: all’ingresso, prima di ricevere la scheda e la matita e magari anche dopo il voto. Lo scrutinio si svolgerà nel pomeriggio del lunedì.

Nelle sezioni elettorali – 3.936 in tutta la Toscana, 71 in meno rispetto al 2015 – presidenti, segretari e scrutatori, che sono oltre 23.600, saranno comunque al lavoro fin da sabato, per autenticare le schede e attrezzare i seggi. Dove si vota per le comunali proseguiranno lo spoglio martedì. In Toscana parliamo di 2 milioni e 985 mila gli elettori chiamati al voto (626 in meno rispetto a cinque anni fa): 1 milione e 438.038 maschi e 1 milione e 547.077 donne. Il dato è quello rilevato il 5 settembre, ultima revisione quindici giorni prima delle consultazioni elettorali.

COME SI VOTA: Come sempre per votare servono un documento di identità valido (controllate la scadenza) e la tessera elettorale: controllate che ci sia ancora almeno uno spazio libero per il timbro, altriment occorre chiedere un duplicato all’ufficio del proprio comune di residenza. Per eventuali necessità, in via eccezionale, gli uffici elettorali di ciascun comune saranno aperti anche domenica.

I CANDIDATI A PRESIDENTE DELLA REGIONE E LE LISTE COLLEGATE

Candidato n° 1 – Salvatore Catello (PC)

Candidato n° 2 – Marco Barzanti (PCI)

Candidato n° 3 – Susanna Ceccardi (Lega Salvini Premier)

Liste collegate: Meloni Fratelli d’Italia; Lega Salvini Premier; Toscana Civica; Forza Italia

Candidato n° 4 – Tommaso Fattori (Toscana a Sinistra)

Candidato n° 5 – Irene Galletti (M5S)

Candidato n° 6 – Tiziana Vigni (Movimento 3 V)

Candidato n° 7 – Eugenio Giani (Orgoglio Toscana, Giani presidente)

Liste collegate: Europa Verde; Toscana Sinistra Civica Ecologista; Svolta; Italia Viva; Orgoglio Toscana, Giani presidente; PD

Elezioni Toscana 2020, i candidati al consiglio regionale nella circoscrizione Livorno

PCI (candidato presidente Marco Barzanti)

Patrizio Andreoli

Paola Trusendi

Antonio Caprai

Simonetta Friani

Cesare Braccini

Nadia Lambardi

Partito Comunista (candidato presidente Salvatore Catello)

Benedetta De Vanni

Lenny Bottai

Tiziana Bartimmo

Daniele Giovannetti

Maria Amendola

Simone Mazzantini

Lucrezia Draicchio

Aldo Galeazzi

Fratelli d’Italia (candidato presidente Susanna Ceccardi)

Andrea Romiti

Marcella Amadio

Ruggero Barbetti

Silvia Chiellini

Walter Delfino

Anna Berretta

Antonio Di Bella

Mirta Merli

Lega (candidato presidente Susanna Ceccardi)

Roberto Biasci

Costanza Vaccaro

Marco Landi

Eleonora Baldi

Lorenzo Gasperini

Cristina Viviani

Massimo Ciacchini

Giulia Pacciardi

Toscana civica (candidato presidente Susanna Ceccardi)

Giovanni Neri

Gilda Messana

Egidio Scroppo

Chiara Zannoni

Andrea Tampucci

Alice Bossio

Alessandro Dello Sbarba

Antonella Vellutini

Forza Italia (candidato presidente Susanna Ceccardi)

Chiara Tenerini

Adalberto Bertucci

Elisa Amato

Maurizio Martelli

Monica Gasperini

Claudio Menicagli

Maida Landi

Riccardo Petraroja

Toscana a Sinistra (candidato presidente Tommaso Fattori)

Stefania Martelloni

Marco Bruciati

Maria Grazia Mazzei

Calogero Cannarozzo

Oriana Rossi

Francesco Renda

Vincenzo Zagaria

Paolo Schiavon

Movimento Cinque Stelle (candidato presidente Irene Galletti)

Alessandra Rossi

Alessandro Aurigi

Rosalia Barca

Leonardo Apolloni

Barbara Rossi

Daniele Esposito

Movimento 3V (candidato presidente Tiziana Vigni)

Maurizio Romani

Alessia Balia

Tommaso Agostini

Marianna Costa

Europa Verde (candidato presidente Eugenio Giani)

Amerigo Blosi

Gaia Memmo Vincenzi

Andrea Brogi

Ilaria Polito

Egidio Raimondi

Giuseppina Saporito

Giuseppe Vitiello

Sinistra Civica Ecologista (candidato presidente Eugenio Giani)

Paola Pellegrini

Mario Pintore

Barbara La Comba

Carlo Albanese

Michela Pertici

Silvio Moretti

Samantha Olindo

Simone Bartoli

Svolta (candidato presidente Eugenio Giani)

Gabriele Bianchi

Francesca Balestri

Edoardo Di Loreto

Antonella Ghibaudi

Tommaso Agujari

Moira Ricci

Italia Viva (candidato presidente Eugenio Giani)

Alessandro Cosimi

Claudia Agostini

Enrico Bernardini

Cinzia Guerrieri

Riccardo Castellini

Giulia Carotenuto

Mattia Gemelli

Antonella Panza

Orgoglio Toscana (candidato presidente Eugenio Giani)

Giuliano Fedeli

Licia Caprai Montagnani

Marco Bonicoli

Chiara Mangini

Andrea Carlo Fatighenti

Carlotta Basili

Biagio Senese

Diana Bettini

Partito Democratico (candidato presidente Eugenio Giani)

Federica Benifei

Gianni Anselmi

Lia Burgalassi

Davide Ciabatti

Antonella Giuzio

Paolo Niccolai

Rossanna Soffritti

Francesco Gazzetti