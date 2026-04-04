Livorno – Il documento trasmesso alle Camere non è una sentenza, ma nemmeno un’assoluzione. Sul tavolo restano i contratti dei dirigenti del 2023, il principio di onnicomprensività, l’assenza di una convenzione di avvalimento e il tema dei controlli. Sullo sfondo, il possibile asse contabile davanti alla Corte dei conti e, solo in presenza di fatti ulteriori oggi non verificati, eventuali profili penali.

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Il caso Darsena Europa entra adesso nella sua fase più delicata. Il 1° aprile 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso alle Camere le relazioni sugli esiti delle attività ispettive svolte presso l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. Il MIT ha spiegato che quei documenti contengono le verifiche effettuate e le criticità emerse e sono stati inviati per consentire le valutazioni nelle sedi competenti. Per Livorno il documento centrale è la relazione ispettiva del 22 aprile 2025, quella oggi finita al centro del confronto politico e mediatico.

Ma quale è il cuore vero di questa vicenda?

Il cuore della vicenda non sta soltanto nella polemica sugli stipendi, ma nel metodo con cui sarebbero stati costruiti alcuni passaggi decisivi della macchina commissariale e amministrativa. Dalla relazione emergono rilievi sui contratti individuali dei dirigenti del 2023, sul sistema dei controlli interni e sulla gestione del personale collegato alla struttura commissariale della Darsena Europa. Nello stesso documento si richiamano anche l’assenza di una convenzione di avvalimento tra struttura commissariale e Autorità portuale, la mancata mappatura del fabbisogno di competenze e l’assenza di criteri selettivi formalizzati per l’individuazione del

personale assegnato alla struttura. Il dato politico è semplice: il Ministero non ha trasmesso un testo celebrativo, ma una relazione ispettiva che certifica criticità e le rimette alle valutazioni istituzionali competenti.

Dentro questa cornice va letta la linea difensiva di Luciano Guerrieri.

Nel ritaglio pubblicato da Il Tirreno del 4 aprile e acquisito agli atti di questa ricostruzione, l’ex presidente dell’AdSP e commissario della Darsena Europa rivendica che le sue furono tutte scelte legittime e motivate. Sostiene di avere agito secondo coscienza e nel rispetto della legge, afferma che la relazione formula raccomandazioni ma non direbbe che siano state commesse violazioni di legge, e difende anche la scelta di aver riconosciuto un trattamento economico più elevato a chi faceva parte della struttura commissariale.

Nella sua lettura, il doppio ruolo di presidente dell’Authority e commissario sarebbe stato uno strumento di efficienza e rapidità operativa, non una forzatura. È una difesa netta, politicamente forte, ma che si confronta con un documento ministeriale molto più problematico di quanto lo slogan assolutorio lasci intendere.

Sul piano giuridico il nodo è stretto ma chiaro.

La legge n. 84 del 1994 qualifica l’Autorità di sistema portuale come ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e precisa che ad essa si applicano i principi del Titolo I del d.lgs. n. 165 del 2001. Proprio il d.lgs. n. 165 del 2001, all’articolo 24, sancisce il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: il trattamento economico del dirigente remunera tutte le funzioni e gli incarichi conferiti in ragione dell’ufficio, e gli eventuali compensi dovuti da terzi devono confluire nell’amministrazione.

Su questo punto esiste anche un precedente recente, la sentenza n.104/2025 della Corte dei conti Marche, richiamata da ARAN, che ha ribadito quel principio in un caso diverso ma giuridicamente utile come parametro interpretativo. Non è una sentenza gemella del caso Livorno, ma segnala quale potrebbe essere la chiave di lettura contabile se il dossier approdasse davvero davanti alla magistratura contabile.

Per questo la partita futura, con ogni probabilità, si giocherà su due binari distinti.

Il primo è politico-amministrativo. L’atto del Governo n. 392 sul commissario straordinario per la realizzazione dell’intervento Darsena Europa Livorno risulta assegnato alla IX Commissione Trasporti della Camera dal 31 marzo 2026, con termine fissato al 20 aprile 2026. Tradotto: il primo effetto della relazione ispettiva non sarà necessariamente giudiziario, ma potrebbe essere un riassetto della governance dell’opera e del rapporto tra Authority e struttura commissariale.

Il secondo binario è quello contabile. Il codice di giustizia contabile stabilisce che il pubblico ministero della Corte dei conti può avviare l’attività istruttoria solo sulla base di una specifica e concreta notizia di danno, cioè su informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati. È qui che la relazione ministeriale potrebbe pesare davvero: non perché produca da sola una condanna, cosa che non fa, ma perché mette in fila elementi che potrebbero essere valutati sotto il profilo dell’eventuale danno erariale, soprattutto sul terreno dei compensi, dei contratti individuali, dell’avvalimento del personale e della catena dei controlli. La differenza, decisiva, è tra anomalia amministrativa e danno contabile accertabile: la prima emerge già dal documento; il secondo richiede invece istruttoria, quantificazione e nesso causale.

Sul piano penale, invece, serve rigore assoluto.

Allo stato delle fonti verificate, la relazione ispettiva descrive criticità amministrative, organizzative e contabili, ma non accerta reati. Inoltre la legge n. 114 del 9 agosto 2024 ha abrogato l’articolo 323 del codice penale, cioè l’abuso d’ufficio. Questo significa che la mera illegittimità amministrativa non si traduce più automaticamente, da sola, in una contestazione penale per abuso d’ufficio. Eventuali implicazioni penali potrebbero prendere forma solo se in futuro emergessero fatti ulteriori, specifici e oggi non verificati: per esempio falsità documentali, distrazione di risorse, condotte corruttive o altri comportamenti penalmente tipizzati. Al momento, sulla base dei documenti disponibili, scrivere che siamo già davanti a una vicenda penale sarebbe giornalisticamente e giuridicamente scorretto.

La relazione del MIT non chiude il caso Darsena Europa, lo apre.

Il punto finale, allora, è questo: la relazione del MIT non chiude il caso Darsena Europa, lo apre. Guerrieri ha scelto una difesa pubblica di piena legittimazione del proprio operato e ha affidato a Il Tirreno una linea politica e tecnica precisa: nessuna violazione, scelte motivate, decisioni prese per far funzionare rapidamente la struttura. Ma il documento ministeriale, trasmesso alle Camere, racconta un’altra verità istituzionale: un sistema in cui il confine tra poteri, procedure, incarichi e controlli è apparso troppo opaco per essere liquidato con una formula di autodifesa. La prossima fase dirà se tutto resterà nel perimetro di una correzione politico-amministrativa o se una parte di quel materiale verrà trasformata in un vero contenzioso contabile.

Una cosa però è certa: il dossier Livorno non può più essere archiviato come una semplice polemica interna. Da oggi pesa come un caso istituzionale vero, e adesso tocca agli organi competenti dimostrare se dietro quelle carte ci siano soltanto storture amministrative o conseguenze ben più serie.

Per approfondire: https://www.portialtotirreno.it/