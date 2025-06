LIVORNO: UN’GIUGNO DA RECORD NEL TURISMO GRAZIE A EVENTI ICONICI E ATTRAZIONI STORICHE**

Livorno – Nei primi giorni di giugno, Livorno ha vissuto un momento di gloria nel panorama turistico, accogliendo oltre 100.000 visitatori in soli otto giorni. Questi risultati straordinari testimoniano l’efficacia delle iniziative culturali e degli eventi promossi in città, come affermato dal sindaco Luca Salvetti, che ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto.

Tra gli eventi di maggior richiamo, la visita della Nave scuola Amerigo Vespucci ha rappresentato un elemento di forte attrattiva, attirando 38.000 visitatori durante i cinque giorni di permanenza nel porto mediceo. La presenza di questa iconica nave non solo ha affascinato il pubblico, ma ha anche messo in luce la capacità organizzativa della città.

Un altro evento di successo è stata la kermesse “Straborgo” che ha animato il quartiere di Borgo Cappuccini. Con una programmazione vivace fatta di eventi, musica e spettacoli, “Straborgo” ha richiamato 35.000 presenze in quattro giorni, dimostrando ancora una volta l’appetibilità di Livorno come meta culturale e turistica. Inoltre, il ponte del 2 giugno ha dato un ulteriore impulso al turismo, con una ricaduta positiva anche nei giorni seguenti.

Il sindaco Salvetti ha evidenziato come una gestione ben orchestrata degli eventi possa fungere da leva strategica per valorizzare Livorno e rilanciare la sua economia turistica. “L’accoglienza è stata gestita con preparazione e professionalità, confermando i progressi significativi che la città sta facendo in questo settore”, ha dichiarato Salvetti.

IL FASCINO SENZA TEMPO DELLA NAVE SCUOLA AMERIGO VESPUCCI

La Nave scuola Amerigo Vespucci è un gioiello della Marina Militare Italiana, simbolo di tradizione e prestigio. Costruita nel 1930 presso il cantiere navale di Castellammare di Stabia, questo veliero a tre alberi con un dislocamento di circa 4.100 tonnellate è utilizzato per l’addestramento degli allievi ufficiali.

Rinomata per la sua eleganza, l’Amerigo Vespucci partecipa regolarmente a crociere addestrative in tutto il mondo, rappresentando l’Italia in numerose manifestazioni nautiche internazionali. Con le sue vele di tela olona e le tecniche tradizionali di navigazione ancora in uso, la nave offre un’esperienza unica agli allievi a bordo.

Nel corso degli anni, l’Amerigo Vespucci è diventata un’icona della tradizione marinara italiana e continua a essere un’attrazione amatissima nei porti che visita, come dimostrato dall’entusiasmo suscitato durante la sua recente sosta a Livorno.