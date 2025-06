L’ESTATE ADDOSSO: PIOMBINO SI ACCENDE TRA GUSTO E CULTURA

Piombino si prepara a inaugurare una stagione estiva indimenticabile con l’evento “L’Estate Addosso”, un festival entusiasmante che avrà luogo dal 20 al 22 giugno 2025 nel suggestivo centro storico della città. Questo appuntamento di tre giorni promette di fondere gastronomia, cultura e intrattenimento in un’esperienza unica per tutti i visitatori.

Il festival prende il via venerdì 20 giugno con il “Solstizio d’Estate”, una cena itinerante che trasforma le piazze storiche di Piombino in un circuito gastronomico. I partecipanti avranno l’opportunità di degustare un menù completo, dall’aperitivo al dessert, spostandosi tra diverse location grazie a un carnet di ticket. L’evento è animato da esposizioni artigianali, musica dal vivo, artisti di strada e attività dedicate ai più piccoli.

Sabato 21 giugno, l’atmosfera di festa continua con proposte culinarie esclusive offerte dai ristoranti locali, accompagnate dallo spettacolo colorato degli aquiloni giganti in Piazza Bovio. La serata culminerà con incontri di pugilato a livello nazionale, aggiungendo un tocco di adrenalina e sportività all’evento.

Domenica 22 giugno sarà una celebrazione dello street food e dei vini locali, con numerosi stand gastronomici che popoleranno il centro storico. Gli appassionati di motori potranno ammirare un raduno di auto e Vespe d’epoca, mentre il Castello di Piombino ospiterà il Festival “20Eventi”, un appuntamento culturale imperdibile.

“L’Estate Addosso” è promossa dai ristoratori del centro storico, in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Piombino, trasformando la città in un vivace percorso tra gusto e spettacolo. L’evento pone particolare attenzione alle famiglie, garantendo un ambiente accogliente e divertente per tutti.

Innovazione e tradizione si incontrano grazie a un QR code presente sui materiali promozionali, che offre accesso a un programma interattivo, permette l’acquisto dei ticket e fornisce aggiornamenti in tempo reale, assicurando così un’esperienza digitale integrata.

“L’Estate Addosso” non è solo un festival, ma un’opportunità unica per esplorare Piombino attraverso i suoi sapori e la sua cultura, mettendo in risalto il potenziale turistico e culturale della città e promettendo un inizio d’estate indimenticabile.