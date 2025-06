AFFLUENZA SCARSA AL REFERENDUM: UN’ANALISI SULLA PROVINCIA DI GROSSETO

Grosseto – La provincia di Grosseto rispecchia il trend nazionale di bassa partecipazione al recente referendum dell’8 e 9 giugno. Con i dati ancora in fase di consolidamento, è chiaro che il quorum del 50% più uno non sarà raggiunto, sollevando dubbi sulla validità del risultato.

In particolare, l’affluenza nella provincia di Grosseto si è attestata al 31,46%, leggermente al di sopra della media nazionale del 30,55%. Tra i comuni, spiccano Monterotondo Marittimo e Montieri, entrambi superando il quorum con un’affluenza del 51,56%. Al contrario, Campagnatico, con la partecipazione più bassa al 22,37%, e l’Isola del Giglio, al 22,69%, rappresentano un chiaro segnale della disaffezione elettorale.

Grosseto città ha registrato un’affluenza del 32%, superando lievemente la media nazionale, mentre Follonica si è attestata al 35%. Orbetello è in linea con la media nazionale al 30%, mentre alcuni comuni, come Castiglione della Pescaia e Capalbio, non hanno raggiunto il 30%.

Monica Pagni, segretaria della Camera del Lavoro di Grosseto, ha messo in evidenza come, nonostante il mancato raggiungimento del quorum, il referendum abbia riaperto il dibattito sui temi del lavoro. Ha apprezzato la partecipazione di 55.000 persone nella provincia, considerando il dato significativo in un contesto di scarsa mobilitazione.

Dal fronte opposto, Andrea Maule, Commissario Provinciale della Lega, ha visto l’esito come una sconfitta per il PD e la CGIL, criticando la proposta sulla cittadinanza breve, giudicata non condivisa dal loro stesso elettorato. Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia, ha interpretato i risultati come un chiaro rifiuto delle politiche della sinistra, sottolineando l’urgenza di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini.

Il dibattito post-referendum rivela una spaccatura tra le forze politiche, con interpretazioni contrapposte sui risultati e sul futuro delle iniziative referendarie in Italia. Questa divisione evidenzia la complessità del contesto politico attuale e la necessità di un dialogo più approfondito per comprendere e affrontare le reali esigenze degli elettori.