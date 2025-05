CASTIGLIONE DELLA PESCAIA DIVENTA CAPITALE SPORTIVA DI BEACH TENNIS

Dal 26 maggio al 1º giugno, Castiglione della Pescaia, pittoresco comune in provincia di Grosseto, si prepara a brillare sulla scena internazionale ospitando i prestigiosi tornei di beach tennis. Organizzati dall’Associazione Beach Tennis Toscana Event, questi tornei trasformeranno la località marittima in una vera e propria cittadella dello sport, situata sul suggestivo lungomare di Maristella.

Il Sindaco Elena Nappi ha espresso il suo entusiasmo per un evento che non solo arricchisce il panorama sportivo locale, ma si afferma anche come un pilastro delle giornate europee dello sport. Questa manifestazione è un esempio di come lo sport possa promuovere il turismo durante la bassa stagione, attirando appassionati da tutto il mondo.

Parte del prestigioso World Tour BT50 + BT200, il torneo ha un montepremi complessivo di 20.000 dollari, posizionandosi tra gli appuntamenti più importanti nel panorama mondiale del beach tennis. Con la partecipazione di circa 300 atleti, tra cui molti dei migliori 20 giocatori del mondo, l’evento vedrà competere talenti provenienti da nazioni quali Francia, Brasile, Australia e Stati Uniti, senza dimenticare una forte rappresentanza italiana. Oltre 140 coppie si sfideranno nei tornei internazionali, mentre circa 200 atleti gareggeranno nei tornei collaterali, mostrando un’ampia presenza di giovani promesse.

Un momento speciale si terrà il 31 maggio con il Saturday Party, un’iniziativa dedicata alla solidarietà. Durante la serata, saranno raccolti fondi a favore dell’Associazione Insieme in Rosa Onlus, dimostrando come lo sport possa essere un potente strumento di solidarietà e comunità. Luca Bidolli, dell’organizzazione, ha sottolineato il ruolo cruciale dello sport nel promuovere la visibilità del territorio, ringraziando il Comune e gli sponsor per il loro inestimabile supporto.

Chi non potrà recarsi sul posto avrà comunque l’opportunità di seguire l’evento: i tornei saranno trasmessi sul sito della Federazione Internazionale del Tennis e in diretta streaming sul canale PLAYBT, portando l’energia e l’emozione del beach tennis nelle case di tutto il mondo.