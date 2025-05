AVVENTURA E NATURA: CAMPIGLIA MARITTIMA AL CENTRO DEL TUSCANY TRAIL E WAVE FESTIVAL

Campiglia M.ma – Dal 21 al 28 maggio 2025, Venturina Terme, frazione del Comune di Campiglia Marittima, si trasformerà nell’epicentro di un evento di rilevanza internazionale dedicato agli appassionati di bikepacking e agli amanti delle attività outdoor. Con il prestigioso patrocinio della Regione Toscana, il SEFI Centro Fiere accoglierà il Tuscany Trail e il WAVE – Tuscany Outdoor Festival, due manifestazioni che promettono di celebrare la bellezza della natura e dello sport.

Il Tuscany Trail, celebrato come il più grande evento di bikepacking al mondo, riunirà oltre 6.000 ciclisti da tutto il globo. Con un percorso che si snoda per oltre 430 km e un dislivello di circa 5.300 metri, i partecipanti attraverseranno borghi medievali, le affascinanti colline toscane e rinomate città d’arte. Questo viaggio, non competitivo, è aperto a esperti del settore e principianti, offrendo un’opportunità unica per immergersi nel ricco patrimonio culturale e naturale della Toscana.

Contemporaneamente, dal 21 al 25 maggio, il WAVE – Tuscany Outdoor Festival trasformerà il SEFI Centro Fiere in un vibrante villaggio delle attività all’aria aperta. Il programma è variegato e stimolante, con arrampicata sportiva, pump track, gimkana bike, skate ramp e un simulatore nautico. Oltre alle attività sportive, l’evento offrirà talk, spettacoli e sessioni educative, rendendolo un’esperienza inclusiva e adatta a tutte le età.

Questi eventi rappresentano un’importante vetrina per Campiglia Marittima e la Val di Cornia, evidenziandone il potenziale come destinazione per un turismo attivo e sostenibile. Oltre alle gare e alle attività outdoor, i visitatori potranno partecipare a trekking e visite guidate per scoprire le meraviglie culturali e gastronomiche locali.

L’inaugurazione del WAVE Festival si terrà il 21 maggio, con l’apertura ufficiale dei cancelli alle ore 10:00. La manifestazione si propone di unire sport, natura e comunità in un’esperienza unica e sostenibile che si protrarrà fino al 28 maggio, creando ricordi indelebili per partecipanti e visitatori.