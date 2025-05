TOSCANA: IL JAGUAR CLUB ITALIA PORTA AUTO DA SOGNO IN VAL DI CORNIA

Piombino (LI) – Il 24 e 25 maggio 2025 si terrà uno degli appuntamenti più raffinati ed esclusivi nel panorama italiano dei raduni automobilistici: “JCI e Dame delle Dolomiti – Nella Terra degli Etruschi”, un evento organizzato congiuntamente dal prestigioso Jaguar Club Italia e dal club Dame delle Dolomiti, realtà con sede a Roncegno Terme (TN) fondata da Marco Scoli, esperto nell’organizzazione di eventi legati alle auto storiche e profondo conoscitore del territorio toscano.

Questa sinergia rappresenta una novità strategica per il Jaguar Club, storicamente attivo nel Nord Italia, che ha scelto di allargare i propri orizzonti organizzativi verso il centro-sud, approfittando delle bellezze storiche, naturali e culturali della Costa degli Etruschi. Il risultato? Un itinerario affascinante che unisce la passione per le automobili al patrimonio millenario della Toscana, con una parata di auto che saprà conquistare sia gli appassionati di motori che gli amanti della storia.

Un parco auto da sogno

A sfilare per le strade di Piombino, Populonia, Bolgheri e dintorni saranno circa 15 vetture, tutte appartenenti a soci del Jaguar Club Italia. Sarà possibile ammirare modelli iconici come la gloriosa Jaguar XJ, l’affascinante coupé XJS V12 e la moderna F-Type, un mix perfetto tra tradizione e innovazione, eleganza e sportività.

Il raduno vedrà la partecipazione di soci provenienti da tutta Italia, accolti in uno degli angoli più suggestivi della Toscana, immersi in panorami mozzafiato e in un’atmosfera di grande convivialità.

Il programma dettagliato

L’evento si apre sabato 24 maggio 2025 con l’accoglienza dei partecipanti nella spettacolare Piazza Giovanni Bovio di Piombino, una delle terrazze sul mare più grandi e affascinanti d’Europa. Dalle ore 11:30 ci sarà il ritrovo ufficiale, seguito da un light lunch alle 12:30.

Alle 14:30 partirà la carovana per Populonia, antico insediamento etrusco unico nel suo genere, dove i partecipanti arriveranno per le ore 15:00. Dopo una visita guidata (15:00 – 16:30), i partecipanti avranno tempo libero fino alle 17:30 per esplorare, fare shopping di prodotti tipici o semplicemente godersi l’atmosfera del borgo.

Alle 17:30 è prevista la partenza da Populonia in direzione Borgo degli Olivi, struttura che ospiterà gli equipaggi per la notte. L’arrivo è stimato alle 17:50. Ad accoglierli un aperitivo di benvenuto, seguito dalla sistemazione in camera e, alle ore 21:00, l’attesissima Cena di Gala, che suggellerà la prima giornata in un contesto elegante e conviviale.

Il giorno seguente, 25 maggio, prevede una seconda tappa affascinante: Bolgheri, patria di grandi vini e di scenari da cartolina. La partenza dal Borgo degli Olivi, in località Riotorto, è fissata tra le 9:30 e le 10:00, con arrivo a Bolgheri previsto per le 11:00 – 11:30, nei pressi del campo sportivo.

Il percorso di circa 70 km (per un tempo stimato di un’ora e venti minuti) attraversa le splendide colline livornesi, offrendo una vera esperienza di guida panoramica. A Bolgheri i partecipanti potranno godere del famoso viale dei cipressi, visitare il centro storico e degustare i prodotti locali in libertà.

Tradizione, cultura e passione per l’eleganza

Questo evento non è solo un raduno automobilistico: è un’esperienza immersiva tra le bellezze toscane, pensata per unire la passione per le auto d’epoca e moderne con la scoperta di luoghi ricchi di storia e identità culturale. La collaborazione tra Jaguar Club Italia e Dame delle Dolomiti dimostra come, attraverso la passione comune per l’automobile, sia possibile creare connessioni che superano i confini geografici e generazionali.

Gli organizzatori, Marco Scoli per le Dame delle Dolomiti e Angelo Gasperet, consigliere tesoriere del Jaguar Club Italia, hanno saputo costruire un programma che mette al centro la qualità, il gusto e l’accoglienza, elementi che rappresentano l’essenza più autentica dell’Italia.

Programma completo dell’evento “JCI e Dame delle Dolomiti – Nella Terra degli Etruschi”

Sabato 24 maggio 2025 – Giorno 1

Ore 11:30 – Accoglienza partecipanti, Piombino, Piazza Giovanni Bovio

Ore 12:30 – Light lunch

Ore 14:30 – Partenza da Piombino

Ore 15:00 – Arrivo a Populonia

Ore 15:00-16:30 – Visita guidata a Populonia

Ore 17:00-17:30 – Tempo libero e acquisto prodotti tipici

Ore 17:30 – Partenza per Borgo degli Olivi

Ore 17:50 – Arrivo e sistemazione

Ore 18:00 – Aperitivo nella struttura

Ore 21:00 – Cena di Gala

Domenica 25 maggio 2025 – Giorno 2