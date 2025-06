82° OPEN D’ITALIA: IL PRESTIGIOSO TORNEO DI GOLF SINCRO DI TALENTO ALL’ARGENTARIO

Monte Argentario (GR) – Lo spettacolare 82° Open d’Italia ha inaugurato le sue ambite giornate presso l’affascinante Argentario Golf Club, situato nella splendida cornice di Monte Argentario, provincia di Grosseto. Questo torneo, componente di spicco del rinomato DP World Tour, si svolge fino a domenica 29 giugno, promettendo di catturare l’attenzione globale con quattro giorni di gara ad alta tensione, tra i più attesi sul circuito internazionale.

In apertura, la tradizionale Rolex Pro-Am ha visto trionfare lo spagnolo Jorge Campillo, affiancato dai dilettanti Gian Luca Baldini, Fabio Ustignani e Simone Santovito, con un notevole punteggio di “-30”. Questo successo segna un prologo avvincente al torneo, che ospita 156 partecipanti tra i quali 19 italiani, molti dei quali annoverati tra i vertici del golf mondiale.

Tra i concorrenti, emergono 11 giocatori tra i primi 20 della Race to Dubai, inclusi cinque tra i top ten come l’inglese John Parry e il norvegese Kristoffer Reitan. Il tedesco Marcel Siem, campione uscente, è tra i favoriti, insieme a 15 vincitori stagionali che infiammeranno una competizione già di per sé intensa.

L’Open d’Italia, parte del prestigioso European Swing, mette in palio un montepremi di 3 milioni di dollari, con 552.500 dollari spettanti al vincitore. Inoltre, i primi due non ancora qualificati avranno l’opportunità di accedere al prestigioso The Open, il più antico Major del mondo del golf.

Oltre alla competizione, il torneo offre una serie di eventi collaterali per il pubblico, tra cui sessioni gratuite di golf con maestri PGAI e US Kids Italy, e screening cardiologici offerti dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. L’ingresso è gratuito, previa registrazione sul sito ufficiale.

La copertura mediatica sarà capillare, con dirette su Sky Sport Golf e aggiornamenti costanti su Sky Sport 24.

Programma della Settimana:

– Giovedì 26 giugno:

– 17:30: Cerimonia di firma del Protocollo FIG-ANMCO

– Venerdì 27 giugno:

– 11:00: Consegna della Certificazione ISO 20121

– 12:00: Presentazione della Fondazione Franco Chimenti

– 16:00: Consegnata la Pallina d’oro AIGG a Francesco Laporta

– Sabato 28 giugno:

– 11:30: Presentazione della Campagna Comunicazione FIG

– 12:30: Premiazione dei Circoli “Impegnati nel Verde”

– 17:00: Lancio del progetto La Dolce Vita Orient Express

– Domenica 29 giugno:

– 14:00: Golf Clinic per i vincitori della Road to Italian Open

Con le sue maestose 18 buche, l’Argentario Golf Club offre una cornice mozzafiato, assicurando un’esperienza indimenticabile per giocatori e spettatori. L’Open d’Italia si afferma così come un evento imperdibile nel panorama golfistico mondiale, unendo competizione di alto livello e momenti di puro fascino.