CAMPIGLIA M.MA: NUOVO ASSETTO DIREZIONALE PER S.E.FI. SRL

A Campiglia Marittima, il 15 ottobre 2023, il sindaco Alberta Ticciati ha annunciato durante una conferenza stampa il rinnovato Consiglio di Amministrazione della S.e.fi. Srl, la società di servizi controllata interamente dal Comune. Alla guida del nuovo consiglio, Riccardo Benifei è stato nominato presidente e ha presentato un ambizioso piano strategico volto a promuovere il territorio, valorizzare le imprese locali e migliorare i servizi farmaceutici.

Riccardo Benifei, con radici a Piombino e una laurea in ingegneria, porta con sé una vasta esperienza maturata sia nel settore pubblico che privato, a livello nazionale e internazionale. Gli altri membri del consiglio, Melissa Campioni e Luca Nesti, provengono da Venturina e offrono una solida conoscenza dell’amministrazione locale. Campioni, laureata in agraria e responsabile della contabilità in un’azienda agricola, e Nesti, direttore operativo nel settore fieristico e logistico, arricchiscono il team con competenze specifiche e rilevanti.

Il presidente uscente, Edoardo Rivola, ha espresso la sua gratitudine verso l’amministrazione comunale per il sostegno ricevuto durante i suoi sei anni di leadership, enfatizzando l’evoluzione della società verso una maggiore dinamismo e reattività alle necessità locali.

Il sindaco Ticciati ha rimarcato l’importanza di rivitalizzare l’area fieristica di Venturina Terme, unica nel tratto tra Massa e Grosseto, con l’obiettivo di renderla un fulcro pulsante della comunità. Il masterplan, introdotto l’anno precedente, prevede di trasformare l’area in un punto centrale per i cittadini, dotato di spazi aperti e accessibili.

Tra le iniziative già in corso, spiccano la creazione di un cinema teatro, un polo di atletica indoor e progetti di transizione ecologica. Particolare attenzione è rivolta alla rimozione delle coperture in amianto di due capannoni, sostituite con pannelli fotovoltaici per promuovere l’autosufficienza energetica.