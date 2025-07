CECINA: NASCE UN OSSERVATORIO PROVINCIALE A TUTELA DELL’INFANZIA E DEI DIRITTI GENITORIALI

Cecina (LI) – Un nuovo capitolo si apre nella salvaguardia dell’infanzia e del ruolo genitoriale. La recente costituzione di un osservatorio provinciale per la Difesa dei Bambini, guidato da Matteo Occhipinti del Movimento “Il Mondo al Contrario”, accende i riflettori su iniziative locali percepite come potenziali minacce alla “innocenza” dei bambini e alla potestà genitoriale. Questo sviluppo si colloca in un contesto di dibattiti su temi dell’educazione sui minori e dell’ideologia.

Occhipinti ha espresso preoccupazione per quelle che definisce “iniziative contro l’innocenza dei bambini e la potestà genitoriale,” ponendo l’accento su ciò che considera un tentativo di indottrinamento politico da parte di alcune forze politiche. Recentemente un’installazione “artistica” recentemente inaugurata nei pressi di un asilo, definita come “panchina dell’ideologia trans-gender,” ha suscitato particolare scalpore. L’installazione, promossa dal Sindaco Lia Burgalassi e da esponenti del Partito Democratico, è stata etichettata da Occhipinti come “non educativa e pericolosa.”

Inoltre, l’adesione dell’Amministrazione locale alla rete Re.A.Dy, che propone anche progetti educativi basati su teorie di genere, è stata criticata come un tentativo di introdurre “elementi teorici che metterebbero in discussione le differenze tra i sessi,” spiega Occhipinti. Queste iniziative, accompagnate da incontri organizzati nelle scuole elementari attraverso associazioni culturali, sono state interpretate come una pressione ideologica precoce sui giovani studenti su di un tema che non dovrebbe riguardare bambini di quell’età.

Un ulteriore punto di contesa è stata la scelta di alcune scuole di sostituire la tradizionale Festa del Papà con una più inclusiva “festa della famiglia“. Occhipinti, sottolineando la missione del suo movimento, afferma: “I bambini di Cecina devono crescere liberi da pressioni ideologiche, protetti nel loro sviluppo personale e nella formazione di una coscienza critica”.

L’Osservatorio per la Difesa dei Bambini si propone di fornire supporto non solo emotivo ma anche legale ai genitori, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo sulle tematiche educative. Concludendo con un appello deciso, Occhipinti dichiara: “Giù le mani dai bambini; il confine è stato oltrepassato“.

Questa nuova iniziativa non solo promette di essere un punto di riferimento per le famiglie cecinesi, ma vuole anche stimolare una riflessione più ampia su come affrontare le sfide educative contemporanee. L’associazione “Il Mondo al Contrario” per questo valuterà l’attivazione di uno sportello di consulenza legale per i genitori che vogliono tutelare i loro figli da questo tipo di derive ideologiche. Chi è interessato può contattare l’associazione scrivendo a team.tesei@ilmondoalcontrario.it