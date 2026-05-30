CECINA – Il movimento come prevenzione, ma anche come strumento di socializzazione, autonomia e qualità della vita. Dopo gli appuntamenti di Piombino e Livorno, anche le Valli Etrusche protagoniste del percorso promosso dalla USL Toscana nord ovest, sabato 30 maggio 2026, alla Base Logistica di via Ginori 100, a Cecina Mare, torna l’AFA Day, la giornata dedicata all’Attività Fisica Adattata.

L’iniziativa è organizzata dalla Zona Distretto e dalla Società della Salute Valli Etrusche, in collaborazione con la Medicina dello Sport, le associazioni e le istituzioni del territorio. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle 9.30, i saluti delle autorità alle 10, l’esibizione collettiva dei gruppi AFA alle 11 e la conclusione della mattinata alle 12 con i saluti finali e i ringraziamenti.

L’appuntamento di Cecina Mare

L’appuntamento di Cecina Mare si inserisce in un percorso più ampio promosso dall’Azienda USL Toscana nord ovest per valorizzare l’Attività Fisica Adattata nei diversi territori. Nei giorni scorsi l’AFA Day si è svolto anche a Piombino e a Livorno, dove il giardino di Villa Fabbricotti è stato trasformato per un pomeriggio in una palestra all’aperto, con dimostrazioni pratiche, testimonianze dei partecipanti e momenti informativi rivolti alla cittadinanza.

Proprio l’esperienza di Livorno ha mostrato in modo concreto il senso dell’iniziativa: non una semplice attività motoria, ma un’occasione per far conoscere percorsi strutturati, accessibili e pensati per persone con patologie croniche stabilizzate o limitazioni funzionali. L’obiettivo è favorire il mantenimento dell’autonomia, prevenire il peggioramento della mobilità e contrastare l’isolamento attraverso il movimento svolto in gruppo.

L’AFA, Attività Fisica Adattata, non è una prestazione sanitaria.

È un’attività fisica svolta in ambienti adeguati, secondo protocolli specifici e con personale qualificato. Si rivolge in particolare a persone sedentarie o con ridotta capacità motoria dovuta ad artrosi, osteoporosi, esiti di interventi ortopedici, patologie reumatiche, ipertensione, diabete, cardiopatie o patologie invalidanti stabilizzate, come ictus e Parkinson.

I corsi sono condotti da laureati in scienze motorie e fisioterapisti e sono articolati in tre principali percorsi: AFA a bassa disabilità, per persone sedentarie o con artrosi e osteoporosi; AFA prevenzione cadute, per chi presenta problemi di equilibrio; AFA ad alta disabilità, destinata a persone con limitazioni funzionali conseguenti a patologie invalidanti stabilizzate.

Afa Day: Un aspetto importante riguarda l’accesso.

La USL Toscana nord ovest ha semplificato le procedure: per i corsi AFA a bassa disabilità non è necessaria prescrizione o certificazione medica. È sufficiente chiamare il CUP unico aziendale al numero 0585 498498 per essere indirizzati all’ambulatorio territoriale di competenza. Dopo la valutazione, il fisioterapista consegna il modulo con il percorso più adatto e l’elenco delle palestre o piscine aderenti più vicine alla residenza.

La valutazione resta comunque un passaggio centrale, perché consente di inserire ogni persona nel gruppo più idoneo alle proprie condizioni fisiche. I corsi hanno costi calmierati: massimo 3,50 euro a seduta per l’AFA a bassa disabilità in palestra, massimo 5 euro in piscina, 4 euro per la prevenzione cadute e massimo 5 euro per l’AFA ad alta disabilità.

A Cecina Mare la giornata coinvolge le società sportive aderenti al programma, i gruppi AFA del territorio e le realtà locali impegnate nella promozione della salute attraverso il movimento. Durante la mattinata sarà presente anche il personale del Centro Famiglie, con uno spazio dedicato alla promozione dell’affido.

“Con iniziative come questa – spiega Laura Brizzi, direttrice della Società della Salute Valli Etrusche – vogliamo continuare a promuovere una cultura della prevenzione e del benessere fondata sul movimento e sulla partecipazione attiva delle persone. L’Attività Fisica Adattata rappresenta infatti uno strumento prezioso per migliorare la salute e rafforzare il senso di comunità attraverso la collaborazione tra servizi sanitari, associazioni, amministrazioni e cittadini”.

L’organizzazione dell’evento è curata dalla Direzione Valli Etrusche, dal gruppo di Coordinamento AFA e dalla referente di Zona Mariella D’Onofrio, con il supporto di David Bottai.

La giornata di Cecina conferma quindi il ruolo crescente dell’AFA come presidio territoriale di prevenzione.

Non sostituisce la riabilitazione sanitaria, ma offre una risposta continuativa e sostenibile a bisogni molto diffusi, soprattutto tra persone anziane, fragili o con patologie croniche stabilizzate. Il valore aggiunto è nella dimensione collettiva: fare movimento insieme, in sicurezza, con percorsi adattati e con il supporto di una rete che mette in relazione servizi sanitari, associazioni, amministrazioni e cittadini.

Al momento, nei comunicati ufficiali pubblicati dalla USL Toscana nord ovest, non risultano ulteriori appuntamenti AFA Day successivi a quello di Cecina Mare. Restano invece attivi i corsi ordinari nei diversi ambiti territoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest, con informazioni disponibili attraverso il sito aziendale e tramite il CUP unico.

Laura Petreccia

INTERVISTE:

Dr. Giovanni Mitron: https://youtu.be/Zm6DdQ0Kcmw?is=4cr_RchQpMIwSnJu

Dr. Nicola Calò: https://youtu.be/4UEwdLZ4IVc?is=yebYP2sJA_bXAzmk

Dott. ssa Cinzia Porrà: https://youtu.be/kk-gJWT_TBE?is=TbSOPHsFuvzjWr8j