LIVORNO. Scuola, porto, arte, musica e tradizione remiera: Livorno ha vissuto sabato 16 maggio una giornata interamente dedicata al mare e alla sua identità cittadina. Gli appuntamenti si sono inseriti nel calendario degli Italian Port Days 2026, la rassegna promossa nei porti dell’Alto Tirreno dall’11 aprile al 29 maggio, con iniziative rivolte alla cittadinanza, al mondo scolastico e alla comunità portuale.

Livorno, un mare d’amare

La mattina, al Teatro Quattro Mori, si è concluso il progetto “Livorno, un mare d’amare”, percorso rivolto agli studenti delle scuole cittadine e dedicato alla scoperta, alla tutela e alla valorizzazione della costa e della cultura marittima locale. Un’iniziativa che ha riportato al centro il rapporto tra i giovani e il territorio, leggendo il mare non solo come elemento naturale, ma anche come memoria, ambiente da proteggere e parte viva della storia sociale ed economica della città.

Nel pomeriggio, alle 17.30, i Magazzini Generali hanno ospitato l’inaugurazione della mostra di arte contemporanea “Coordinate 6”, inserita anch’essa nel programma degli Italian Port Days. L’esposizione ha proposto un percorso artistico legato ai linguaggi del mare, alle rotte visive e all’identità marittima, dentro uno spazio simbolico della relazione fra porto e città.

La giornata si è poi chiusa in Fortezza Vecchia, dove alle 21 è andata in scena la sesta edizione di Bloc Fest – Suoni del Mediterraneo, festival musicale dedicato all’incontro tra sonorità, culture e contaminazioni del Mare Nostrum. Una cornice coerente con lo spirito degli Italian Port Days, che puntano ad aprire i porti alle comunità e a raccontarne il valore culturale, oltre che economico e logistico.

Sullo sfondo resta il grande appuntamento della stagione remiera livornese. La città guarda infatti alla 100ª edizione del Palio Marinaro, in programma sabato 27 giugno 2026, dalle 17 alle 20, davanti alla Terrazza Mascagni. Il calendario ufficiale delle gare remiere prevede, prima del Palio, la Coppa Santa Giulia il 22 maggio, la Coppa Risi’atori il 31 maggio e la Coppa Barontini il 13 giugno.

Il filo conduttore resta lo stesso: il mare come radice e come prospettiva. Livorno lo ha celebrato attraverso la scuola, la cultura portuale, l’arte, la musica e il remo, confermando un legame che non appartiene soltanto alla tradizione, ma continua a definire il presente della città.

Ulteriori Informazioni:

https://italianportdays.it/it/home/adsp-del-mar-tirreno-settentrionale/adsp-del-mar-tirreno-settentrionale-ipd-2026/adsp-del-mar-tirreno-settentrionale-ipd-2026

https://www.comune.livorno.it/it/news/133624/progetto-gare-remiere-2026