Piombino (LI) – Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci, avvia la propria attività territoriale anche a Piombino e Campiglia Marittima con due gazebo dedicati al tesseramento e alla raccolta firme a sostegno della petizione sul decreto sicurezza, con particolare attenzione alla richiesta di maggiori tutele per le forze dell’ordine. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 20 maggio, dalle 9.00 alle 12.45, a Piombino in piazza Gramsci. Il secondo gazebo sarà allestito venerdì 22 maggio, sempre dalle 9.00 alle 12.45, a Venturina Terme, in viale della Fiera, davanti al Cinema Sefi.

L’iniziativa rientra nel percorso di radicamento territoriale di Futuro Nazionale, che punta a costruire una presenza organizzata nei territori attraverso adesioni, comitati locali e momenti pubblici di confronto con cittadini e simpatizzanti.

Durante i due gazebo sarà possibile ricevere informazioni sul movimento, aderire alla campagna di tesseramento e sottoscrivere la petizione collegata al decreto sicurezza. Al centro della raccolta firme vi è il tema delle garanzie operative e giuridiche per gli appartenenti alle forze dell’ordine, con la richiesta di rafforzare gli strumenti di tutela per chi opera quotidianamente in contesti di sicurezza pubblica, ordine pubblico e contrasto alla criminalità.

Futuro Nazionale: contatto diretto con i cittadini

«Con questi primi appuntamenti — spiegano gli organizzatori — vogliamo aprire un punto di contatto diretto con i cittadini di Piombino e della Val di Cornia. I gazebo saranno un’occasione per presentare Futuro Nazionale, raccogliere nuove adesioni e sostenere una battaglia politica chiara: più sicurezza, più rispetto per chi indossa una divisa e maggiori garanzie per chi è chiamato a intervenire sul campo».

Il tema della sicurezza, insieme alla difesa dell’identità nazionale, della legalità e del ruolo delle istituzioni, rappresenta uno degli assi centrali dell’iniziativa politica di Futuro Nazionale. La presenza nelle piazze di Piombino e Venturina segna quindi l’avvio di una fase organizzativa locale, con l’obiettivo di strutturare una rete stabile di partecipazione e confronto nel territorio.

Appuntamenti a Piombino e Venturina:

Piombino

Mercoledì 20 maggio

Piazza Gramsci

Ore 9.00 – 12.45

Venturina Terme

Venerdì 22 maggio

Viale della Fiera, davanti al Cinema Sefi

Ore 9.00 – 12.45