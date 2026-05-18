Piombino (LI) – Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci, avvia la propria attività territoriale anche a Piombino e Campiglia Marittima con due gazebo dedicati al tesseramento e alla raccolta firme a sostegno della petizione sul decreto sicurezza, con particolare attenzione alla richiesta di maggiori tutele per le forze dell’ordine. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 20 maggio, dalle 9.00 alle 12.45, a Piombino in piazza Gramsci. Il secondo gazebo sarà allestito venerdì 22 maggio, sempre dalle 9.00 alle 12.45, a Venturina Terme, in viale della Fiera, davanti al Cinema Sefi.
L’iniziativa rientra nel percorso di radicamento territoriale di Futuro Nazionale, che punta a costruire una presenza organizzata nei territori attraverso adesioni, comitati locali e momenti pubblici di confronto con cittadini e simpatizzanti.
Durante i due gazebo sarà possibile ricevere informazioni sul movimento, aderire alla campagna di tesseramento e sottoscrivere la petizione collegata al decreto sicurezza. Al centro della raccolta firme vi è il tema delle garanzie operative e giuridiche per gli appartenenti alle forze dell’ordine, con la richiesta di rafforzare gli strumenti di tutela per chi opera quotidianamente in contesti di sicurezza pubblica, ordine pubblico e contrasto alla criminalità.
Futuro Nazionale: contatto diretto con i cittadini
«Con questi primi appuntamenti — spiegano gli organizzatori — vogliamo aprire un punto di contatto diretto con i cittadini di Piombino e della Val di Cornia. I gazebo saranno un’occasione per presentare Futuro Nazionale, raccogliere nuove adesioni e sostenere una battaglia politica chiara: più sicurezza, più rispetto per chi indossa una divisa e maggiori garanzie per chi è chiamato a intervenire sul campo».
Il tema della sicurezza, insieme alla difesa dell’identità nazionale, della legalità e del ruolo delle istituzioni, rappresenta uno degli assi centrali dell’iniziativa politica di Futuro Nazionale. La presenza nelle piazze di Piombino e Venturina segna quindi l’avvio di una fase organizzativa locale, con l’obiettivo di strutturare una rete stabile di partecipazione e confronto nel territorio.
Appuntamenti a Piombino e Venturina:
Piombino
Mercoledì 20 maggio
Piazza Gramsci
Ore 9.00 – 12.45
Venturina Terme
Venerdì 22 maggio
Viale della Fiera, davanti al Cinema Sefi
Ore 9.00 – 12.45