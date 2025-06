MARCO LANDI CAMBIA CASACCA E PASSA IN FRATELLI D’ITALIA?

Livorno – In uno scenario politico in rapida evoluzione, Marco Landi, attuale consigliere regionale, ha deciso di interrompere la sua militanza nella Lega per confluire in Fratelli d’Italia. La notizia, confermata attraverso un comunicato stampa divulgato recentemente, potrebbe ridefinire gli equilibri politici in vista delle imminenti elezioni regionali.

Il passaggio di Landi a Fratelli d’Italia avviene in un momento cruciale, a pochi mesi dalle elezioni regionali del prossimo anno. Questa mossa strategica ha sollevato congetture su un potenziale scontro elettorale con Giovanni Amadio, già consigliere regionale per Fratelli d’Italia. Un duello tra Landi e Amadio per lo stesso seggio nella circoscrizione potrebbe non solo attirare l’attenzione degli elettori, ma anche alterare la composizione del consiglio regionale.

Marco Landi ha spiegato che la sua decisione è il risultato di una riflessione approfondita, evidenziando un allineamento più forte con i principi e le politiche di Fratelli d’Italia. Al momento, Marcella Amadio non ha rilasciato commenti ufficiali riguardo alla possibilità di una sfida diretta con Landi, mantenendo un delicato silenzio strategico.

Con le elezioni regionali all’orizzonte, l’ingresso di Landi in Fratelli d’Italia rappresenta un test cruciale per questa nuova alleanza politica. Il potenziale confronto tra i due politici potrebbe giocare un ruolo determinante nel delineare il futuro politico della regione.