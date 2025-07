Orbetello (GR) – L’estate ad Albinia si accende con un calendario di eventi che promette di trasformare la località in un centro vibrante di cultura e intrattenimento. Grazie agli sforzi congiunti della Pro Loco di Albinia, del Comune di Orbetello e di numerosi sponsor, la stagione estiva offre una varietà di manifestazioni pensate per attrarre visitatori di tutte le età. Questa sinergia non solo arricchisce l’offerta culturale locale, ma ha anche un impatto positivo sul turismo e sul commercio della zona.

UN CALENDARIO DI EVENTI DA NON PERDERE

Albinia si prepara a ospitare un panorama di eventi che spaziano dalla musica al teatro, dai balli di gruppo alla promozione dei prodotti locali. Questi appuntamenti, che iniziano a fine giugno, animano ogni angolo del centro abitato, creando un’atmosfera di festa e coinvolgimento.

GLI EVENTI PRINCIPALI

– Notte Bianca: Un appuntamento imperdibile che attira ogni anno un pubblico numeroso, offrendo spettacoli e intrattenimenti fino a tarda notte.

– Rosso di Sera: Un evento dedicato alla degustazione dei migliori vini locali, con la partecipazione crescente delle cantine della zona.

– Mille Bolle Blu: Alla sua 19ª edizione, quest’anno vede la partecipazione di artisti di fama come Cristiano Malgioglio, promettendo una serata di musica e spettacolo.

– Gran Galà delle Orchestre: Il gran finale di settembre con la prestigiosa Banda dei Carabinieri, un evento che conclude la stagione in grande stile.

SINERGIA E GRATITUDINE

L’assessore Maddalena Ottali, responsabile dei settori turismo, cultura e commercio del Comune di Orbetello, ha sottolineato l’importanza del programma degli eventi per la città. Queste iniziative non solo aumentano l’attrattività di Albinia per i turisti, ma forniscono anche un impulso economico ai commercianti locali. Il servizio di navetta gratuito è un valore aggiunto per collegare il centro ai camping, facilitando gli spostamenti dei visitatori.

Il presidente della Pro Loco, Vincenzo Picciolini, ha espresso la sua gratitudine ai volontari che, con il loro impegno, rendono possibile l’organizzazione di questi eventi, superando le sfide dei permessi e della sicurezza.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO:

GIUGNO: MUSICA E GASTRONOMIA

– dal 27 al 29 Giugno: “Dal tramonto alla birra” nei giardini di via Aldi, con specialità di street food maremmano e birre artigianali, accompagnati dai concerti del “Summer Shake Festival Vintage Rock’N’Roll”, con band come Lovesick, Slick Steve and the Gangster, e Rock’N’Roll Kamikaze. Il 27 giugno si esibiscono sul palco i Lovesick, il 28 è il turno di Slick Steve and the Gangster e il 29 giugno si esibiscono i Rock’N’Roll kamikaze. Inizio spettacoli alle ore 22. Per quelle sere c’è anche il mercatino estivo sotto le stelle in piazza delle Regioni. Per informazioni chiamare 353 3512285.

LUGLIO E AGOSTO: UN’ESTATE DI DIVERTIMENTO

– Il 3 luglio a partire dalle 20.30 in via Maremmana c’è “Forever Young”, che porta la musica anni ’80-’00 fra le vie del paese. Alla console dj Fabio Lenzi;

– il 10 luglio con inizio alle 20.30 in via Maremmana c’è una serata latina, creata in collaborazione con la scuola di ballo Desigual;

– il 17 luglio dalle ore 20.30 in piazza delle Regioni c’è “Bambini in festa “, con Cuoricina Event Planner e Vida Loca. La stessa sera c’è anche, sempre alle 20.30 in via Maremmana la serata artisti di strada, con trampolieri, ritrattista, giocolieri, truccabimbi e tanto tanto divertimento;

– il 24 luglio dalle 21.30 in piazza delle Regioni si esibisce la Banda dei carabinieri;

– il 31 luglio dalle 20.30 in via Maremmana c’è una serata latina, in collaborazione con la scuola di ballo Desigual;

– il 1 agosto alle 21 in piazza delle Regioni c’è uno schiuma party con effetti speciali laser e uno show;

– il 31 agosto alle 21 in piazza delle Regioni si esibisce la scuola di ballo Odissea2001;

– l’8 agosto dalle 21 in via Maremmana c’è la sfilata “Albinia fashion night”, mentre alle 21.15 la pineta asilo parrocchiale di via Maremmana c’è una serata teatro “Noi non lo sapevamo”;

– il 12 agosto alle 21.45 da piazza Angeli del Fango parte la passeggiata “Uscimmo a rivedere le stelle”, per vedere le stelle cadenti;

– il 17 agosto dalle 20 da piazza delle Regioni c’è la notte bianca: la musica invaderà le vie del paese e in programma c’è anche la sfilata del Carnevale estivo e la compagnia Carioca dance ballet;

– il 21 agosto dalle 20.30 in via Maremmana è in programma una serata latina in collaborazione con la scuola di ballo Desigual;

– il 22, 23 e 24 agosto torna anche Mille bolle blu, dove si esibiranno Massimo Bagnato, Dario Cassini, Gianluca Giugliarelli e Giovanni Cacioppo; poi Riccardo Fogli e, infine, salgono sul palco Fabiana Conti, Mal e Cristiano Malgioglio;

dal 28 agosto al 3 settembre c’è la “Festa di fine estate” e la sagra dell’Orata, tutte le sere c’è la musica dal vivo e il gran galà delle orchestre, con la direzione artistica di Giorgio Stefanizzi.

Gli eventi del 3, 10, 17 e 31 luglio e quello del 21 agosto sono realizzati dalla Pro Loco in collaborazione con i commercianti di via Maremmana. Un estate quindi piena di divertimento e spettacoli, da non perdere.

Per ulteriori informazioni: https://orbetelloturismo.it/event/estate-albinia-2025-mille-bolle-blu/