Una città che vanta una storia affascinante e paesaggi naturali mozzafiato, si trova oggi di fronte a una sfida cruciale: il miglioramento del decoro urbano. L’ACI ha recentemente lanciato un appello urgente per interventi concreti e duraturi, volti a migliorare la vivibilità e l’attrattiva dei suoi spazi pubblici.

Curare il decoro urbano

Le principali criticità emerse riguardano strade dissestate, segnaletica trascurata e zone pubbliche lasciate al degrado. I rappresentanti di ACI sottolineano che le istituzioni devono dare l’esempio, per incentivare i cittadini a rispettare le regole e contribuire al benessere comune.

Un problema ricorrente nelle strade è rappresentato dalle biciclette abbandonate sui marciapiedi, che intralciano il passaggio, creando disagi a persone anziane, genitori con passeggini e cittadini con disabilità. In aree come Via dei Bagni e Via Garibaldi, la vegetazione incolta ostacola l’uso normale dei marciapiedi, suscitando frustrazione tra i residenti.

Nonostante queste difficoltà, alcune zone a pochi chilometri di distanza mostrano piazze ben curate e strade in ottimo stato, evidenziando il divario tra il potenziale della città e la sua attuale condizione. Problemi come tombini intasati, fontanelle non funzionanti e segnaletica scolorita contribuiscono a dipingere un quadro di una città che fatica a mantenersi.

In Via dei Pelaghi, una pista ciclabile è praticamente inutilizzabile a causa della vegetazione, che invade la carreggiata e rappresenta un ostacolo per tutti gli utenti della strada. Secondo l’ACI, il decoro urbano non è solo una questione estetica, ma ha un impatto diretto sulla qualità della vita e sul rispetto per la città e i suoi abitanti.

L’obiettivo, sottolinea ACI, è restituire ai cittadini una città più vivibile e ordinata, che rifletta la sua storia e il suo potenziale. La speranza è che con interventi mirati e un impegno condiviso, Livorno possa ritrovare il suo splendore e diventare un esempio di eccellenza urbana.