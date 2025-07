Roma – La firma del 10 luglio 2025 tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e Metinvest Adria segna il via al rilancio “green steel” di Piombino: 2,5 miliardi € di investimenti, forno elettrico da 2,7 Mt/anno di coil, 324 milioni € di incentivi pubblici e un percorso di assorbimento per 785 lavoratori JSW. Ma sullo sfondo pesa ancora l’incertezza della guerra in Ucraina, da cui dipendono sia le materie prime (DRI/HBI) sia le scelte strategiche del gruppo Metinvest.

Accordo di Programma e contesto istituzionale

Il Mimit ha confermato la firma pomeridiana dell’Accordo di Programma con Metinvest Adria, definendo l’opera “strategica per la reindustrializzazione toscana e la cooperazione economica Italia-Ucraina” (Borsa Italiana). La mattina stessa era stato firmato l’Accordo Quadro che disciplina il passaggio dei dipendenti da JSW Steel Italy alla nuova società (MIMIT). L’iniziativa è stata presentata alla Ukraine Recovery Conference di Roma, dove sono stati annunciati >10 mld € di impegni internazionali per la ricostruzione ucraina (Reuters).

Investimento, capacità produttiva e tecnologie “green”

Il progetto prevede un forno ad arco elettrico (EAF) di ultima generazione per 2,7 Mt/anno di hot-rolled coils, un laminatoio e infrastrutture portuali dedicate; budget complessivo: 2,5 mld € (di cui 324 mln pubblici) (Il Nord Est). Metinvest fornirà rottame, ghisa e DRI a basso tenore di carbonio prodotti nei suoi impianti ucraini, riducendo l’impronta CO₂ della filiera (Metinvest Holding).

Occupazione e garanzie sociali

L’Accordo Quadro impegna Metinvest Adria a valutare tutti i 785 lavoratori oggi in CIG a zero ore entro fine 2025, con prime assunzioni nel 1° semestre 2026 e inserimento completo entro il 2028 (Il Diario del Lavoro).

Partnership Metinvest–Danieli e governance finanziaria

Il 19 febbraio 2025 Metinvest Group e Danieli hanno siglato lo shareholder agreement che regola gestione, decision-making e finanziamento di Metinvest Adria S.p.A., affiancato da un contratto di basic engineering già operativo (Metinvest Holding). La Commissione UE ha approvato la joint-venture, ritenendola coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione industriale (expometals.net).

Rischi internazionali legati al conflitto in Ucraina

Sicurezza degli asset ucraini – Metinvest ha perso Azovstal e Illich a Mariupol e ha chiuso l’unica miniera di coke a gennaio 2025; qualsiasi ricostruzione interna richiede garanzie di sicurezza occidentali, ha ribadito l’AD Yuriy Ryzhenkov (Reuters).

– Metinvest ha perso Azovstal e Illich a Mariupol e ha chiuso l’unica miniera di coke a gennaio 2025; qualsiasi ricostruzione interna richiede garanzie di sicurezza occidentali, ha ribadito l’AD Yuriy Ryzhenkov (Reuters). Logistica marittima – I corridoi NATO-scortati sul Mar Nero restano vulnerabili a missili russi; attacchi su Odesa e navi civili hanno fatto salire i premi assicurativi e ridotto i volumi di export ucraini (Reuters, channel16.dryadglobal.com).https://www.reuters.com/markets/commodities/rebuilding-ukraine-steel-capacity-hinges-security-guarantees-metinvest-ceo-says-2025-03-10/

– I corridoi NATO-scortati sul Mar Nero restano vulnerabili a missili russi; attacchi su Odesa e navi civili hanno fatto salire i premi assicurativi e ridotto i volumi di export ucraini (Reuters, channel16.dryadglobal.com).https://www.reuters.com/markets/commodities/rebuilding-ukraine-steel-capacity-hinges-security-guarantees-metinvest-ceo-says-2025-03-10/ Accesso alle materie prime – Le rotte alternative (Danubio, ferrovie UE) coprono solo il 60 % dei flussi pre-guerra e costano +30 % rispetto al Black Sea (AInvest).

– Le rotte alternative (Danubio, ferrovie UE) coprono solo il 60 % dei flussi pre-guerra e costano +30 % rispetto al Black Sea (AInvest). Rischio tariffario e mercati – I nuovi dazi USA al 25 % sull’acciaio, varati dalla presidenza Trump, penalizzano le esportazioni ucraine e comprimono i margini di Metinvest (AP News).

– I nuovi dazi USA al 25 % sull’acciaio, varati dalla presidenza Trump, penalizzano le esportazioni ucraine e comprimono i margini di Metinvest (AP News). Costi energetici e carenza di personale – In Ucraina le tariffe di trasporto gas e elettricità sono cresciute >30 % e il 20 % della forza lavoro Metinvest è mobilitato o arruolato, con impatti su produttività e investimenti (Metinvest Holding).

– In Ucraina le tariffe di trasporto gas e elettricità sono cresciute >30 % e il 20 % della forza lavoro Metinvest è mobilitato o arruolato, con impatti su produttività e investimenti (Metinvest Holding). Regolazione UE (CBAM) – L’entrata in vigore del Carbon Border Adjustment Mechanism dal 2026 impone costi aggiuntivi che potrebbero spingere Metinvest a privilegiare impianti UE (come Piombino) per l’acciaio destinato al mercato europeo (S&P Global).

Possibili scenari reali per Metinvest

Focus sull’estero – In assenza di solide garanzie di sicurezza, il gruppo potrebbe deviare investimenti verso Piombino e altre JV europee, posticipando la ricostruzione interna. Strategia “dual-track” – Proseguire con mini-investimenti in Ucraina (energia, M&A regionali) mentre sviluppa capacità green in Italia e si posiziona per beneficiare di eventuali fondi UE per la ripresa. Rallentamento del cronoprogramma – Un’escalation militare o nuove sanzioni su logistica/energia potrebbero slittare la timeline di Piombino di 6-12 mesi, specie se i flussi di DRI o rottame provenienti dall’Ucraina venissero interrotti.

Riflessioni finali su questo accordo di programma

L’accordo di Piombino è un passo concreto verso una siderurgia italiana a basse emissioni, ma il suo successo finale dipenderà dalla stabilità geopolitica, dalle rotte di approvvigionamento e dalla capacità di Metinvest di gestire simultaneamente crisi bellica e transizione verde. Lo scenario bellico influenzerà però forniture di DRI, costi logistici e decisioni di investimento del gruppo, rendendo essenziale un monitoraggio costante dei fattori di rischio geopolitici.

Fase Attività principale Quando Note Firma Accordo di Programma Mimit – Metinvest Adria 10 lug 2025 Atto costitutivo progetto (Borsa Italiana) Permitting e VIA Avvio istruttoria ambientale Ago-Dic 2025 Coinvolge Regione Toscana e ARPAT Cantierizzazione EAF Opere civili e infrastrutturali Gen-Dic 2026 Dragaggio porto e raccordo ferroviario Installazione impianti Montaggio forno, laminatoio 2027 Fornitura tecnologia Danieli Test a freddo / caldo Collaudo linee produttive Gen-Giu 2028 Certificazione qualità Avvio produzione commerciale Coil HRC 2,7 Mt/anno Lug 2028 Rampa a regime in 12 mesi Assorbimento totale lavoratori 785 addetti ex-JSW Entro Dic 2028 Secondo Accordo Quadro (Il Diario del Lavoro)

Questa tabella resta “ipotetica” e andrà rivista se i rischi sopra descritti – escalation militare, logistica Black Sea, dazi USA, CBAM – dovessero materializzarsi. Il contesto politico economico internazionale è così volatile, che è inutile festeggiare, e che la prudenza oggi è la scelta più saggia da fare.