Livorno – Tornano sotto i riflettori gli investimenti a Livorno, dopo la nota diffusa dalla deputata Chiara Tenerini (Forza Italia), che ha espresso forti critiche verso la gestione dell’amministrazione comunale e del sindaco Luca Salvetti. Secondo l’onorevole, la presentazione di quasi due miliardi di euro di finanziamenti come segno di una rinascita sarebbe più apparente che reale, poiché tra i fondi annunciati e quelli effettivamente concretizzati c’è una profonda differenza.

OSPEDALE DI LIVORNO: PROGETTO FERMO E FINANZIAMENTI IN BILICO

Uno dei punti centrali delle accuse di Chiara Tenerini riguarda il nuovo ospedale di Livorno. La parlamentare sottolinea che:

Il progetto sarebbe fermo da anni, senza sostanziali passi avanti;

Il finanziamento regionale, inizialmente previsto, è stato sostituito da un accordo di indebitamento con INAIL;

Il cronoprogramma ufficiale ha subito ripetuti cambiamenti;

La Casa di Comunità non ha ancora una sede né un progetto esecutivo definito.

Questi elementi, secondo Tenerini, dimostrerebbero una grande distanza tra gli annunci del Comune e la realtà dei fatti.

“GRANDI OPERE” O SOLO ANNUNCI? IL CASO DARSENA EUROPA ED ENI

Altra questione centrale riguarda la Darsena Europa – il maxi progetto di ampliamento del porto – e la raffineria ENI. Tenerini evidenzia come simili iniziative vengano spesso inserite negli elenchi degli investimenti comunali, nonostante siano promosse da enti esterni come lo Stato, l’Autorità Portuale di Livorno e imprese private. Un modo, secondo la deputata, per aumentare artificialmente la portata degli interventi attribuibili al Comune.

I NODI IRRISOLTI: SICUREZZA, TRASPORTO, QUARTIERI E SERVIZI SOCIALI

Chiara Tenerini chiede all’amministrazione comunale risposte concrete su temi fondamentali per la qualità della vita dei cittadini, tra cui:

Sicurezza urbana

Decoro e manutenzione dei quartieri

Trasporto pubblico locale

Servizi sociali

Edilizia popolare

Su queste questioni, secondo la rappresentante di Forza Italia, gli investimenti effettivi e il cambiamento tangibile tardano ad arrivare.

IL RUOLO DI FORZA ITALIA: PROPOSTE E VIGILANZA PER LIVORNO

Nella sua nota, Chiara Tenerini ribadisce l’impegno di Forza Italia per la città, assicurando che il partito manterrà un atteggiamento costruttivo ma vigile nei confronti dell’attuale amministrazione. L’obiettivo dichiarato è quello di avanzare proposte concrete e monitorare costantemente l’operato di Palazzo Civico, affinché le promesse si trasformino in risultati effettivi per i livornesi.

Per approfondire l’argomento: https://www.dpnuovoospedalelivorno.it/progetto-del-nuovo-ospedale/