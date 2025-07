Due leggi di iniziativa popolare costituzionale, due tasselli di un disegno che punta a rimettere il destino del Paese nelle mani dei cittadini: Italexit per l’Italia ha confezionato una strategia politica ambiziosa, depositando il 18 aprile 2025 sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 due testi chiave per la “sovranità nazionale”. Si può firmare on-line fino al 20 settembre prossimo tramite i link che indichiamo sotto tramite SPID o Carta d’identita elettronica (CIE).

1️⃣ Un referendum per uscire dall’UE

Il referendum proposto non è solo un’opportunità per esprimere la propria opinione sulla permanenza nell’Unione Europea, ma anche un momento cruciale per riflettere sulle sfide future che l’Italia potrebbe affrontare. Con l’attuale situazione geopolitica e le crescenti tensioni economiche, è fondamentale considerare come una decisione di uscita potrebbe influenzare non solo l’economia italiana, ma anche la vita quotidiana dei cittadini. Ad esempio, la possibilità di stabilire accordi commerciali bilaterali potrebbe aprire nuove strade per le piccole e medie imprese italiane, favorendo la crescita e l’occupazione.

Il primo disegno propone l’introduzione di un referendum di indirizzo volto a sondare chiaramente la volontà degli italiani sulla permanenza nell’Unione Europea. In pratica, una sorta di “Brexit italiana”, legittimata direttamente dalla Costituzione. Il testo è consultabile qui:

Informazioni: https://italexitperlitalia.it/iniziative/l1/index.html

Per firmare on line: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/3400000

In aggiunta, il dibattito attuale sulla permanenza nell’Unione Europea non si limita solo a questioni economiche. È un’opportunità per esplorare il significato della sovranità nazionale e come essa possa essere percepita in un contesto globale. Molti cittadini si sentono disconnessi dalle decisioni che vengono prese a Bruxelles e un referendum darebbe loro la possibilità di far sentire la propria voce. La storia del Regno Unito è un esempio potente di come la volontà popolare possa cambiare il corso di una nazione.

2️⃣ Modifiche costituzionali su neutralità e sovranità

Le modifiche proposte alla Costituzione non sono semplici aggiustamenti legali, ma rappresentano un cambiamento di paradigma nel modo in cui l’Italia si relaziona con il resto del mondo. La neutralità internazionale e la sovranità popolare sono concetti che risuonano profondamente nella storia d’Italia. Ad esempio, rivedere l’articolo 11 della Costituzione potrebbe significare riconsiderare il ruolo dell’Italia in conflitti internazionali futuri e come questo possa influenzare le alleanze strategiche.

Il secondo disegno propone di rivedere alcuni articoli chiave della Costituzione (11, 75, 117, 138), per ribadire la neutralità internazionale dell’Italia, rafforzare l’accesso ai referendum e riaffermare il primato della sovranità popolare. Il testo è consultabile qui:

Informazioni: https://italexitperlitalia.it/iniziative/l2/index.html.

Per firmare on line: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/3400003

Riaffermare il primato della sovranità popolare implica anche un impegno verso una democrazia più diretta. I cittadini dovrebbero avere il potere di decidere su questioni cruciali che li riguardano direttamente. La proposta di facilitare l’accesso ai referendum rappresenta un passo importante in questa direzione. Attualmente, le procedure per avviare un referendum possono essere complicate e dispendiose in termini di tempo. Con le nuove modifiche, si potrebbe sperare in un sistema più fluido e accessibile, che incoraggi la partecipazione attiva dei cittadini.

Cosa fare in Toscana:

Contattare i Comuni : Visitare i siti comunali – o scrivere agli Uffici Anagrafe/Elettorale – chiedendo se sono stati depositati i moduli (ex Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2025).

: Visitare i siti comunali – o scrivere agli Uffici Anagrafe/Elettorale – chiedendo se sono stati depositati i moduli (ex Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2025). Firmare online: Italexit mette a disposizione link al portale del Ministero della Giustizia (SPID/CIE) per firmare digitalmente, premendo sui link indicati sopra in grassetto.

Italexit non nasconde le sue ambizioni: modificare la Costituzione per dare corpo all’uscita dall’UE e dare più potere al referendum popolare. In attesa che le iniziative tocchino anche le province di Livorno e Grosseto, i cittadini interessati possono già avviare la firma – online o per via diretta.

Inoltre, la raccolta firme online rappresenta un’avanzata tecnologica che permette a tutti di partecipare, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Questo è particolarmente significativo in un paese come l’Italia, dove le differenze regionali possono influenzare l’accesso ai servizi. La digitalizzazione della democrazia rappresenta un passo avanti verso l’inclusione e la partecipazione civica. È importante che i cittadini comprendano quanto sia facile e veloce aderire a queste iniziative, e come la loro voce possa avere un impatto significativo sul futuro del paese.

La piattaforma digitale non solo ha semplificato il processo, ma ha di fatto esteso i tempi di raccolta firme oltre il limite tradizionale, rendendo ancora possibile sottoscrivere le proposte fino al 20 settembre 2025. Una novità importante per chi vuole partecipare, evitando code e spostamenti. Se vuoi contribuire ai due quesiti promossi da Italexit — sull’uscita dall’UE e la ridefinizione costituzionale della sovranità — non serve quindi uscire di casa: ti basta SPID o CIE e pochi minuti sul sito del Ministero della Giustizia.

Infine, l’importanza della scadenza del 20 settembre 2025 non può essere sottovalutata. È un’opportunità unica per gli italiani di esprimere le proprie opinioni e influenzare il futuro del paese. Non solo è essenziale firmare le proposte, ma è altrettanto importante diffondere la voce tra amici e familiari. Le discussioni aperte e il dibattito sono fondamentali in questo processo democratico. In questo modo, si incoraggia una maggiore consapevolezza civica e si promuove un’interazione costruttiva tra i cittadini e le istituzioni.

Il tempo corre: il 20 settembre 2025 è un traguardo da non perdere per chi desidera vedere un’Italia che può decidere del proprio destino. La partecipazione attiva in questo processo non è solo un diritto, ma un dovere verso le generazioni future. Ogni firma conta e può essere il primo passo verso un cambiamento significativo nella governance del paese. Rimanere informati, discutere e partecipare è fondamentale per costruire un futuro più sovrano e democratico.

Fonti

Sito Italexit – leggi e iniziative (Italexitperlitalia.it)