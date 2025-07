Pitigliano, 7 giugno 2024 – Una decisione di grande rilevanza politica e simbolica: il Consiglio comunale di Pitigliano ha approvato all’unanimità una mozione a sostegno del riconoscimento dello Stato di Palestina. Un’iniziativa che si aggiunge alle numerose prese di posizione già espresse da altri comuni e nazioni europee, confermando l’impegno della città toscana per la pace e la tutela dei diritti umani.

Un Passo per la Pace e il Dialogo. La Mozione, votata da tutte le forze consiliari, sancisce il riconoscimento simbolico dello Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente, dichiarando Pitigliano vicina al popolo palestinese. Il Consiglio comunale ha inoltre impegnato l’amministrazione ad attivarsi presso il Governo italiano e il Ministero degli Affari Esteri affinché anche l’Italia compia questo passo a livello istituzionale, seguendo l’esempio di altri Paesi europei e di diverse amministrazioni comunali italiane.

Un Messaggio di Solidarietà e Contrasto all’Antisemitismo

Durante la discussione, il Consiglio ha sottolineato il valore storico di Pitigliano come luogo di convivenza e dialogo con la comunità ebraica locale, riconosciuta a livello nazionale per la sua storia e cultura. È stato ribadito con forza che l’approvazione della mozione non contrasta con il rispetto e la solidarietà verso il popolo ebraico, né con la lotta a ogni forma di antisemitismo. Al centro dell’iniziativa rimangono i principi di pace, dignità e rispetto universale della persona.

Un Segnale Internazionale: Pace, Cessate il Fuoco e Aiuti Umanitari

La decisione del Consiglio comunale si inserisce in un contesto internazionale in cui numerosi enti chiedono una soluzione pacifica al conflitto israelo-palestinese. La mozione chiede, in particolare:

Il cessate il fuoco immediato nelle aree colpite dal conflitto

L’accesso garantito agli aiuti umanitari per le popolazioni in difficoltà

La ripresa di un dialogo effettivo per una pace duratura e giusta

Con questa scelta, Pitigliano si unisce ad altre istituzioni locali e internazionali che chiedono un impegno concreto per la pace in Medio Oriente.

RICONOSCIMENTO STATO DI PALESTINA: COSA SIGNIFICA PER L’ITALIA E PER PITIGLIANO

Il riconoscimento simbolico dello Stato di Palestina da parte di comuni come Pitigliano si inserisce in un dibattito che coinvolge l’Unione Europea, le Nazioni Unite e la diplomazia internazionale. Oggi sono oltre 140 i Paesi che hanno riconosciuto la Palestina come Stato sovrano; a livello europeo, la Spagna, l’Irlanda e la Norvegia hanno recentemente formalizzato questo riconoscimento.

Per l’Italia, la questione è ancora aperta, ma cresce il numero di amministrazioni locali che si pronunciano in favore di questa soluzione, stimolando il dibattito nazionale.

Per ulteriori informazioni: https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_di_Palestina