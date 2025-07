Grosseto – La Sala consiliare del Comune di Grosseto ha ospitato un evento chiave per gli appassionati di sostenibilità: la presentazione ufficiale del programma di Festambiente 2025, il festival nazionale di Legambiente che quest’anno celebra la sua 37ª edizione. Alla conferenza stampa, figure di spicco come il Sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il Presidente del Parco della Maremma, Simone Rusci, e il Presidente di Banca TEMA, Francesco Carri, hanno delineato un programma innovativo e ricco di eventi.

Dal 6 al 10 agosto 2025, la cittadella ecologica di Rispescia, situata nel suggestivo Parco della Maremma, si trasformerà in un “laboratorio di futuro”. Questo non è solo un festival, ma un’occasione unica per esplorare il potenziale di un mondo più verde attraverso dibattiti stimolanti, laboratori interattivi, proiezioni cinematografiche all’aperto, degustazioni di prodotti biologici e mostre. Inoltre, spazi dedicati a bambini e famiglie garantiranno un’esperienza inclusiva e coinvolgente per tutti i visitatori. Quest’anno, il festival acquisisce ulteriore importanza celebrando il 50º anniversario del Parco della Maremma, una tappa significativa per l’area e per la tutela ambientale.

I temi cardine di questa edizione abbracciano la transizione ecologica, la protezione delle aree naturali, l’economia circolare, l’agroecologia e la finanza etica. Dopo il successo della scorsa edizione, ritorna la Scuola di Ecoeventi, un’iniziativa che si consolida come punto di riferimento per l’organizzazione di eventi sostenibili in Italia.

La musica si conferma protagonista con concerti ogni sera. Tra gli artisti attesi ci sono Eugenio in Via Di Gioia, Mauro Pagani, Giancane, Africa Unite & The Bluebeaters e Bandabardò, sottolineando l’impegno del festival per un intrattenimento rispettoso dell’ambiente.

La Maremma si porrà come esempio di buone pratiche ambientali, enfatizzando la tutela della natura e l’innovazione, supportata dalla partecipazione attiva delle comunità locali. Tra gli ospiti d’onore, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, arricchiranno le serate con la loro presenza.

“Festambiente 2025 è una piattaforma concreta di dialogo tra istituzioni, cittadini e imprese sui temi della sostenibilità,” ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente. “Vogliamo promuovere un modello che rispetti i limiti del pianeta e metta al centro le persone.”

Anche il Sindaco di Grosseto e l’assessore all’Ambiente, Erika Vanelli, hanno evidenziato la necessità di collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini per affrontare con successo la transizione ecologica.

Laura Cutini, consigliera del Parco della Maremma, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra il parco e Legambiente, celebrando l’anniversario e il recente riconoscimento della certificazione Ecoevents.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, consultare il sito ufficiale di Festambiente: https://www.festambiente.it

IL PROGRAMMA DI FESTAMBIENTE 2025

Il calendario degli Eventi della manifestazione:

| 6 agosto | Inaugurazione e Concerto Eugenio in Via Di Gioia |

| 7 agosto | Dibattiti e Concerto Mauro Pagani |

| 8 agosto | Laboratori e Concerto Giancane |

| 9 agosto | Cinema sotto le stelle e Concerto Africa Unite & The Bluebeaters |

| 10 agosto | Mostre e Concerto Bandabardò |