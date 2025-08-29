Piombino (LI) – Discarica ex Rimateria, l’assessore all’Ambiente Rossana Bacci: “Via libera della Regione Toscana: forti preoccupazioni per il futuro dell’impianto rimateria e per il rilancio siderurgico, soprattutto in relazione alla gestione della rimateria”..

In merito al via libera concesso dalla Regione Toscana alla VIA postuma per la discarica ex Rimateria, il Comune di Piombino ribadisce la propria netta contrarietà e la forte preoccupazione per le conseguenze che tale decisione potrebbe avere sul futuro dell’impianto rimateria, sul risanamento ambientale e sul percorso di rilancio industriale della città, sottolineando l’importanza della gestione sostenibile della rimateria.

Piombino: L’intervento dell’assessore Bacci

“Siamo consapevoli dell’urgenza di riportare l’impianto a una gestione regolare e controllata da parte degli enti competenti – spiega l’assessore all’Ambiente Rossana Bacci – ma questo obiettivo non può essere confuso con quanto disposto dalla Regione Toscana. L’autorizzazione regionale, che comprende l’eliminazione il vincolo di esclusività dei rifiuti e amplia le tipologie di materiali conferibili, cambia radicalmente la natura della discarica: da struttura destinata ai soli rifiuti siderurgici e ai cumuli del SIN, diventa un impianto aperto ad altri conferimenti. In questo modo si snatura la sua funzione originaria, legata al servizio delle acciaierie e al sostegno delle bonifiche, tanto più necessarie oggi in vista del rilancio del polo siderurgico piombinese.”

Secondo l’Amministrazione, questa decisione rischia di compromettere la messa in sicurezza del SIN, condizione imprescindibile per gli accordi con i Ministeri competenti, la Regione e il Comune. Inoltre, l’ingresso di rifiuti estranei al ciclo siderurgico ridurrebbe ulteriormente la volumetria residua della discarica – già insufficiente rispetto al fabbisogno – e si porrebbe in contrasto sia con la pianificazione urbanistica, che prevede la futura riconversione a parco urbano, sia con il principio di prossimità nello smaltimento, con inevitabili ricadute ambientali negative.

“La posizione del Comune è ferma e chiara: la discarica – conclude l’assessore Bacci – deve restare funzionale esclusivamente alle bonifiche e allo smaltimento dei rifiuti del SIN. La volumetria residua è già inferiore al quantitativo da trattare, non vi è quindi margine per un utilizzo diverso. La decisione della Regione ci preoccupa fortemente, perché rischia di rallentare la messa in sicurezza delle aree, di ostacolare la realizzazione degli accordi industriali e di contraddire la pianificazione urbanistica che guarda a un futuro sostenibile dell’area. Non possiamo permettere che questa scelta si traduca in un ulteriore appesantimento ambientale e in un ostacolo alla ripresa della città. La discarica deve diventare uno strumento al servizio della bonifica, non il contrario. Per questo abbiamo posto precise condizioni da mettere in atto in fase gestionale della discarica, a tutela dell’ambiente e del territorio. Il Comune continuerà a presidiare e impegnarsi al massimo per governare questo tema fondamentale. La salute dei cittadini e lo sviluppo di Piombino non possono essere sacrificati.”