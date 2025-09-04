Piombino (LI) – Due giornate per conoscere le api, assaggiare i mieli del territorio, partecipare a laboratori e visite guidate, con un appuntamento serale che unisce divulgazione storica e osservazione del cielo. La “Festa del Miele” si svolge sabato 13 e domenica 14 settembre 2025 al Parco di Punta Falcone, con il patrocinio del Comune di Piombino e la collaborazione di Soroptimist Club Piombino, ApiAria, WWF Livorno, Associazione Astrofili di Piombino, Ad Origines, Centro Guide Costa Etrusca e Biblioteca Civica Falesiana. In entrambe le giornate è previsto uno spazio dedicato alla degustazione di mieli locali, con altri prodotti dell’alveare, dolci al miele e una speciale attenzione al miele prodotto nella zona.

Il programma della “Festa del miele”

Sabato 13 settembre

Ore 21.15–23.00 – Osservatorio Astronomico (Parco di Punta Falcone)

Serata inaugurale con il convegno–presentazione “L’apicoltura nel Mediterraneo antico. Archeologia del rapporto tra uomo e api dalla preistoria alla tarda antichità”: incontro con l’archeologo e divulgatore Giorgio Franchetti e presentazione del suo volume edito da Edizioni Efesto. Introduce Cinzia Murolo, archeologa e presidente dell’associazione culturale Ad Origines. La serata prevede intermezzi musicali e letture a cura di Ad Origines. A seguire, visita all’osservatorio e osservazione del cielo guidata dall’Associazione Astrofili di Piombino. Inoltre, sarà presente un angolo dedicato al miele, dove si potrà approfondire la conoscenza dei vari tipi di miele.

Domenica 14 settembre

Ore 10.00 – Parco di Punta Falcone

“Il mondo delle api”, incontro divulgativo a cura di ApiAria e Soroptimist: focus su biologia dell’alveare, ruolo degli impollinatori e buone pratiche di tutela.

Ore 11.00 – Oasi delle Api

Visita all’Oasi delle api con Soroptimist; a seguire, appuntamento tematico “Arnie di oggi, arnie di ieri” a cura di Ad Origines, con cenni storici e panoramica sulle tipologie di arnie e sulle tecniche di allevamento nel tempo.

Ore 11.30–13.00 – Parco di Punta Falcone

Visita guidata al parco a cura di Centro Guide Costa Etrusca e Associazione Il Falcone: itinerario naturalistico tra macchia mediterranea, affioramenti rocciosi e punti panoramici.

Ore 15.00–16.00 – Area bimbi

Letture per bambini curate dai Lettori Volontari della Biblioteca Civica Falesiana, per avvicinare i più piccoli al mondo delle api con racconti e storie a tema.

Ore 16.00–17.00

Laboratorio di candele di cera a cura di ApiAria: dalla cera grezza all’oggetto finito, con spiegazione dei passaggi e sicurezza d’uso.

Ore 17.00–18.00

Laboratorio di origami a cura di Centro Guide Costa Etrusca, per imparare piegature ispirate alla natura e agli insetti impollinatori.

Durante la festa, i produttori locali propongono assaggi guidati per riconoscere profumi e sapori delle principali fioriture (dal millefiori agli uniflorali), con abbinamenti a prodotti da forno e preparazioni dolci a tema.

Il convegno di Piombino: api e uomini nel tempo

Il percorso serale di sabato, dedicato al libro di Giorgio Franchetti “L’apicoltura nel Mediterraneo antico”, offre una lettura archeologica del rapporto millenario tra comunità umane e api: dalle prime attestazioni preistoriche alle pratiche della tarda antichità, tra iconografie, reperti e sistemi di raccolta. La cornice dell’Osservatorio Astronomico consente di proseguire la serata con una sessione di osservazione del cielo, valorizzando il legame tra divulgazione storica e scienza.

Api, miele e salute: poche regole chiare

Breve cornice informativa, utile per un consumo consapevole:

Composizione : il miele è naturalmente ricco di carboidrati semplici, prevalentemente fruttosio e glucosio ; le percentuali variano in base alla fioritura. È quindi un alimento energetico da usare con moderazione all’interno di un regime bilanciato. European Food Safety Authority

: il miele è naturalmente ricco di carboidrati semplici, ; le percentuali variano in base alla fioritura. È quindi un alimento energetico da usare con moderazione all’interno di un regime bilanciato. European Food Safety Authority Tosse nei bambini : evidenze di qualità da revisione Cochrane indicano che il miele può alleviare i sintomi della tosse e migliorare il sonno rispetto a nessun trattamento o placebo, se somministrato per brevi periodi e solo nei bambini sopra l’anno di età . Cochrane

: evidenze di qualità da indicano che e migliorare il sonno rispetto a nessun trattamento o placebo, se somministrato e . Cochrane Sicurezza: il miele non va somministrato ai lattanti sotto i 12 mesi per il rischio, seppur raro, di botulismo infantile legato all’ingestione di spore. Indicazione ribadita dalle istituzioni sanitarie italiane. EpiCentroFondazione Veronesi

Per persone con esigenze dietetiche specifiche (es. gestione della glicemia) valgono le comuni regole di prudenza sugli zuccheri semplici; in caso di dubbio, riferimento al medico o al professionista sanitario.

Un fine settimana tra natura, divulgazione e degustazioni

La “Festa del Miele” al Parco di Punta Falcone mette al centro la cultura dell’apicoltura e la funzione ecologica degli impollinatori, con un taglio divulgativo adatto a famiglie, scuole e pubblico generalista. La combinazione tra incontri tematici, laboratori pratici, visite guidate e osservazione astronomica rende l’evento un itinerario completo: dalla storia antica delle arnie al comportamento delle api, fino al riconoscimento sensoriale dei mieli.

Informazioni operative di base: sede unica Parco di Punta Falcone (Piombino); sabato 13 settembre appuntamento serale all’osservatorio con conferenza e osservazione del cielo; domenica 14 settembre attività continuative dalla mattina al tardo pomeriggio (inclusi letture per bambini e laboratori). È consigliabile arrivare con un minimo anticipo per le attività a capienza limitata e per le visite guidate.

La manifestazione nasce come evento di rete: associazioni, guide ambientali e realtà culturali locali cooperano per divulgare buone pratiche, promuovere i prodotti del territorio e ricordare che la tutela degli impollinatori è un investimento sulla qualità degli ecosistemi e, in ultima analisi, sulla nostra alimentazione.

