Monte Argentario (GR) – Sul peschereccio Freccia l’esibizione di Lucio Corsi, mercoledì 27 agosto sera a Porto Ercole. L’artista, Lucio Corsi, ha raggiunto la notorietà nazionale nel 2025 in seguito alla partecipazione al 75º Festival di Sanremo con il brano “Volevo essere un duro”, classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica “Mia Martini”.
Lucio Corsi sul peschereccio “Freccia” – Un evento da non perdere
Un concerto sicuramente indimenticabile, Lucio Corsi il cantautore di Vetulonia Castiglione della Pescaia suonerà in una serata diversa marinara assieme al suo fido Tommaso Ottomano, alias Tommaso Sabatini, mercoledì 27 agosto sera direttamente nel porto di Porto Ercole in fondo alla marina a bordo del peschereccio “Freccia” di Carlo Mazzella (fotografato per Artemare Club da Marco Nieto capogruppo consigliere di opposizione del Comune di Monte Argentario).
Porto Ercole il paese di Tommaso Ottomano
Porto Ercole è il paese di Tommaso e suonerà di fronte alla gente che l’ha visto crescere sia come uomo che come artista, accompagnando Lucio con un quartetto d’archi.
Uno show praticamente inedito nel borgo marinaro dichiarato tra i più belli d’Italia a bordo di una delle imbarcazioni che fanno parte della storica flotta peschereccia portercolese, parola di Artemare Club!
Sito ufficiale: https://luciocorsi.com/