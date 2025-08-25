Piombino (LI) – Alle 18:30, presso La Rocchetta in Piazza Bovio, si tiene la presentazione ufficiale della candidatura di Marco Landi, noto esponente di FDI, alle Regionali Toscana 2025. Sul palco sono annunciati il sindaco di Piombino Francesco Ferrari e il professor Enrico Castellacci.

Marco Landi: L’incontro e il perimetro politico

Landi apre la campagna elettorale locale con un appuntamento pubblico centrato su infrastrutture, sviluppo del territorio e programmazione regionale. Il format prevede interventi dei relatori e confronto con i presenti.

Marco Landi sottolinea l’importanza di un lavoro collettivo per il futuro della regione.

Rigassificatore Snam: il nodo dello spostamento

Nel quadro cittadino resta centrale il dossier sul rigassificatore Snam attualmente collegato al porto di Piombino. Il tema dello spostamento dell’unità FSRU, con le relative ricadute su porto, traffici marittimi, ambiente e filiera turistica, è tra gli argomenti attesi: tempi, percorso autorizzativo e garanzie per la città sono elementi che l’elettorato locale considera dirimenti. L’appuntamento di oggi è quindi anche un banco di prova per verificare l’impegno politico su uscita e rilocalizzazione.

Breve profilo di Marco Landi

Marco Landi è candidato alle Regionali Toscana 2025 nelle liste del centrodestra. Proviene dall’area livornese–Elba ed è figura già nota nel panorama politico regionale, con esperienza istituzionale maturata nella scorsa legislatura. Temi seguiti nel tempo: insularità e collegamenti, sanità e sport, tutela e sviluppo dell’arcipelago e della costa. Con la candidatura odierna punta a rappresentare in Consiglio regionale le istanze del territorio, con particolare attenzione all’Elba, a Piombino e alla Val di Cornia.

Informazioni utili

Quando : 25 agosto 2025, ore 18:30

Dove : La Rocchetta , Piazza Bovio , Piombino

Ospiti : Francesco Ferrari, Enrico Castellacci

Web: https://latoscanachecambia.it/