Livorno – La segreteria provinciale e quella comunale livornese della Lega esprimono profonda soddisfazione e un sincero ringraziamento al Prefetto di Livorno per aver accolto la richiesta di istituire una “zona rossa” in Piazza Garibaldi. La Lega ha sempre sostenuto la necessità di tali misure di sicurezza.

Il Ruolo della Lega nella Sicurezza di Livorno

Questa decisione riconosce ufficialmente le criticità di sicurezza e degrado che la Lega ha denunciato con insistenza da anni, ma che sono state a lungo trascurate dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Luca Salvetti e dal Partito Democratico. La Lega continua a lavorare per il bene della comunità.

Il dialogo aperto a livello istituzionale porta in questo modo i suoi frutti.

La Lega di Livorno pertanto accoglie con favore questo provvedimento che rappresenta un passo cruciale per la sicurezza e la vivibilità di un’area storicamente afflitta da problemi di spaccio, microcriminalità e bivacchi. Per troppo tempo, i residenti e i commercianti di Piazza Garibaldi sono stati costretti a convivere con una situazione di degrado che ha compromesso la loro qualità della vita e la serenità.

“Ringraziamo il Prefetto per la sua sensibilità e per aver ascoltato le nostre richieste, dimostrando una concretezza che l’amministrazione locale ha sempre evitato,” dichiara il Segretario Provinciale della Lega di Livorno. “L’istituzione della ‘zona rossa’ non è solo un atto formale, ma il riconoscimento della gravità di una situazione che il Sindaco Salvetti e il PD hanno sistematicamente ignorato, minimizzando le preoccupazioni dei cittadini etichettandole come “percezioni” e di fatto abbandonando un’area centrale della nostra città al suo destino. Questa è la prova che le nostre denunce non erano allarmismi, ma la realtà dei fatti.”

La Lega di Livorno sottolinea come la sicurezza debba essere una priorità assoluta per qualsiasi amministrazione, e spera che questo provvedimento sia il primo di una serie di azioni concrete volte a ripristinare il decoro e la legalità in tutta la città. La Lega continuerà a monitorare la situazione in Piazza Garibaldi e in altre aree critiche, rimanendo al fianco dei cittadini per garantire che Livorno torni a essere una città sicura e vivibile per tutti.