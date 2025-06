PIOMBINO SIDERURGICA: VERSO UN FUTURO SOLIDO CON METINVEST?

Piombino (LI) – Nel cuore della crisi siderurgica italiana, Piombino si prepara a scrivere un nuovo capitolo grazie a un accordo di programma con il gruppo Metinvest. Il 19 giugno, un tavolo di discussione cruciale si terrà a Roma, gettando le basi per un’intesa che prevede 12 punti strategici. Questo accordo, atteso entro il 10 luglio, è stato presentato ai sindacati Fim-Fiom-Uilm in un incontro che ha visto un’ampia partecipazione anche nella sala consiliare del Comune di Piombino.

Guglielmo Gambardella, della segreteria nazionale della Uilm, e Marco Calabro, rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, hanno delineato i dettagli dell’accordo, risultato di una collaborazione tra istituzioni e Metinvest. Prima della firma ufficiale, è prevista un’intesa privatistica tra Metinvest e i gestori delle aree industriali del Demanio.

I sindacati hanno posto l’accento sulla necessità di proteggere i 1.300 lavoratori della Jindal Steel Italy, chiedendo soluzioni concrete per salvaguardare l’occupazione. Sfide significative coinvolgono anche altre realtà industriali come Liberty Magona, Piombino Logistics e Gsi Lucchini, sottolineando la complessità del contesto.

Il tavolo del 19 giugno rappresenta un’occasione determinante per risolvere queste problematiche e per il futuro del polo siderurgico di Piombino. In vista di questo incontro, lo sciopero previsto per il 12 giugno è stato sospeso, con un’assemblea informativa programmata per aggiornare i lavoratori sui prossimi sviluppi.

Analisi del Contesto: L’accordo con Metinvest può davvero rappresentare la svolta necessaria per il rilancio del settore siderurgico di Piombino? E quali misure verranno adottate per garantire i diritti dei lavoratori in un’industria in rapida evoluzione? Queste sono le domande che incombono mentre la firma dell’accordo si avvicina, coincidente con la conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina a Roma. Sarà un simbolo di rinascita e rinnovamento per il settore, ma solo il tempo dirà se le promesse si trasformeranno in realtà tangibili.