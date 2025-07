Val di Cornia (LI) – Il Movimento politico-culturale “Il Mondo al Contrario” (MAC) ha aperto le porte della sua nuova sede anche in Val di Cornia, stabilendosi in Via Don Luigi Sturzo, nel cuore di Venturina Terme. Questa iniziativa segna un passo significativo per il movimento, che si posiziona come un baluardo di valori fondamentali quali Patria, Sicurezza, Sovranità, Identità, Difesa dei Confini, Famiglia, Tradizioni e Lavoro.

Questi otto pilastri rappresentano il punto di partenza per analizzare e comprendere dove sta andando oggi la nostra Nazione e, con essa, la Val di Cornia: valori da sempre alla base dei valori costituzionali di questa Nazione, che oggi bisogna tornare ad evidenziare perché una società può e deve cambiare, per evolvere, ma senza perdere la bussola sulla propria storia e la propria identità.

Il Gruppo MAC Val di Cornia offrirà quindi, ai residenti e non, uno spazio di confronto aperto, libero e concreto, in cui ciascuno possa contribuire alla rinascita culturale e civica dell’Italia.

Il team Val di Cornia è stato intitolato a “Giovanni Targioni Tozzetti” morto nel 1783, capostipite di una illustre famiglia di scienziati, nato e vissuto in Toscana. Celebre naturalista e storico, è stato il primo valorizzatore delle miniere e delle terme di Campiglia Marittima.

In un’epoca in cui tradizioni e verità sembrano oscurate da mode e ideologie globaliste, l’impegno del gruppo “MAC – Val di Cornia” è chiaro: difendere il territorio, promuovere il sapere autentico, sostenere i valori fondanti della nostra civiltà.

Il team “Targioni Tozzetti-Val di Cornia” è aperto a tutti

Aperto a tutti i cittadini, il team “Targioni Tozzetti – Val di Cornia” si presenta come uno spazio inclusivo per dibattiti e iniziative concrete, indipendentemente dall’eventuale affiliazione politica o associativa dei vari partecipanti. La missione è chiara: difendere il territorio e promuovere un sapere autentico in un’epoca di cambiamenti globali.

Si può quindi iscrivere chiunque, libero cittadino, iscritto o meno a qualsiasi altra associazione e/o partito (non è richiesto alcun tesseramento politico pregresso).

Calendario ricco di attività per il team del “Mondo al Contrario” di Venturina

Il calendario delle attività, che prenderanno il via nell’autunno del 2025, comprende convegni, corsi di formazione politica e conferenze pubbliche. Gli eventi saranno comunicati tramite i canali social ufficiali del gruppo, tra cui la pagina Facebook “MAC Val di Cornia – Il Mondo al Contrario” e il canale Telegram “t.me/MAC_ValdiCornia”.

Per coloro che desiderano unirsi al movimento o ottenere maggiori informazioni, è possibile contattare il gruppo via email all’indirizzo team.valdicornia@ilmondoalcontrario.it o visitare il sito web ufficiale dell’associazione www.ilmondoalcontrario.it.

Il team MAC Val di Cornia attende con entusiasmo l’arrivo di nuovi cittadini e cittadine pronti a contribuire alla rinascita culturale del territorio della Val di Cornia.