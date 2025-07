Firenze – La Giunta regionale della Toscana ha dato il via libera al piano finanziario per le elezioni regionali 2025, garantendo una struttura organizzativa solida per il voto che si terrà nei 273 comuni della regione. L’obiettivo primario è assicurare un processo elettorale fluido e ben gestito per la scelta del presidente e di quaranta consiglieri regionali.

Elezioni Regionali in Toscana: Organizzazione e Finanziamenti

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha confermato la piena operatività della macchina organizzativa, sottolineando l’approvazione di una delibera che definisce i criteri di finanziamento delle operazioni elettorali. Questo includerà l’allestimento dei seggi e la produzione del materiale necessario per il voto.

Il budget stanziato supera gli undici milioni e mezzo di euro. La distribuzione di queste risorse tra i comuni toscani avverrà secondo criteri legislativi specifici, ossia la legge regionale numero 74 del 2004, che tiene conto delle dimensioni dei comuni e del numero di elettori. I fondi saranno destinati a coprire un’ampia gamma di spese, tra cui l’assunzione di personale a tempo determinato, la stampa del materiale elettorale, l’acquisto di software per lo scrutinio e il trasporto di materiali necessari.

Paolo Pantuliano, direttore generale della giunta regionale, ha chiarito che le spese anticipate dai comuni e dalle dieci prefetture della Toscana saranno rimborsate dalla Regione. La cifra destinata a ciascun comune sarà calcolata basandosi sul numero di sezioni elettorali e sul conteggio degli elettori iscritti.

Ad esempio, il comune di Sassetta, con 365 elettori, riceverà il rimborso più basso, mentre Firenze, con le sue 354 sezioni e oltre 288.000 elettori, otterrà un rimborso massimo di 777.000 euro.

Oltre ai rimborsi per i comuni, è previsto anche un sostegno finanziario per il personale delle prefetture e per i cittadini toscani residenti all’estero che parteciperanno al voto. Tra le innovazioni di quest’anno, gli elettori troveranno un registro unico nei seggi, eliminando la classica divisione tra uomini e donne. Inoltre, la Toscana adotterà la piattaforma informatica elettorale Eligendo, sviluppata dal Ministero degli Interni, per allinearsi alla presentazione dei risultati delle elezioni nazionali.

Queste misure segnano un passo fondamentale verso l’efficienza e l’innovazione nell’organizzazione elettorale, garantendo al contempo trasparenza e responsabilità nel processo decisionale regionale.

Ma quando si vota?

Dopo una lunga attesa è stata annunciata la data del voto, le elezioni regionali per la scelta de nuovo Presidente e per il rinnovo del Consiglio regionale saranno domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025.

Info: https://www.regione.toscana.it/-/elezioni-in-toscana