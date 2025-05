LIVORNO: IL DEBATE SUL NUOVO OSPEDALE TRA ACCUSE E RICHIESTE DI CHIAREZZA

Livorno – Il futuro del nuovo ospedale di Livorno è al centro di un acceso dibattito politico, con discussioni che si intensificano tra le varie fazioni politiche. Al cuore della polemica vi è la deputata di Forza Italia, Chiara Tenerini, che ha mosso critiche dirette al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, accusandolo di non fornire risposte concrete riguardo al progetto ospedaliero.

La questione ruota attorno alla gestione del finanziamento regionale iniziale, stimato in circa 200 milioni di euro. Tenerini ha sollevato dubbi sull’allocazione di tali fondi, affermando che il passaggio alla convenzione con l’Inail sia avvenuto in maniera poco trasparente. La deputata ha inoltre sottolineato un disallineamento tra il livello di classificazione dell’ospedale di Livorno e le sue specialità d’eccellenza, evidenziando come nel 2022 la struttura sia stata erroneamente equiparata ad ospedali di primo livello come quello di Pontedera.

In un passo concreto, Tenerini ha depositato un’interrogazione presso il Consiglio regionale, richiedendo un cronoprogramma dettagliato e una chiara rendicontazione dei fondi destinati al progetto. Ha inoltre confutato le dichiarazioni di Giani, affermando che la prima convenzione con l’Inail non coinvolgerà Livorno, bensì Pisa.

Questo dibattito pubblico mette in luce l’esigenza di maggiore trasparenza e chiarezza da parte delle autorità regionali, mentre continua a generare interrogativi tra i rappresentanti politici locali e i cittadini di Livorno. La richiesta di azioni concrete e di comunicazioni chiare rimane al centro della scena politica locale, con la speranza di una risoluzione efficace e tempestiva delle problematiche sollevate.