FRATELLI D’ITALIA: SUI PRIDE, PIOMBINO TRA POLITICA LOCALE E AGENDA NAZIONALE

Piombino (LI) – Nel panorama politico italiano, il caso Piombino emerge come una questione cruciale che mette alla prova l’equilibrio tra le posizioni nazionali e le dinamiche locali di Fratelli d’Italia. Tutto ebbe inizio nel luglio del 2018, quando Fratelli d’Italia, insieme alla Lega e a varie associazioni “pro-family”, presentò un esposto presso dodici Procure regionali della Corte dei Conti contro oltre cento enti locali.

Questi enti erano accusati di aver concesso patrocini o supporti economici ai Pride, eventi criticati per presunte promozioni di poligamia e maternità surrogata. Giovanni Donzelli, esponente di Fratelli d’Italia, durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, aveva invocato l’intervento della magistratura contabile per recuperare le risorse pubbliche utilizzate.

Nel 2024, tuttavia, si verificò un’inversione di rotta. Il comune di Piombino, sotto la guida del sindaco Francesco Ferrari, anch’egli di Fratelli d’Italia, decise di concedere un contributo di 2.000 euro e il patrocinio al “Piombino Rainbow Pride Fest 2024”. Questa decisione non passò inosservata, attirando critiche feroci da parte di Pro Vita & Famiglia, il cui presidente, Antonio Brandi, definì la scelta “intollerabile” e in diretto contrasto con la linea nazionale del partito.

La situazione si è intensificata ulteriormente quando, nel 2025, la giunta Ferrari ha rinnovato il patrocinio per il “Rainbow Pride Fest 2025”. Questa mossa ha scatenato nuove polemiche, con Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, che ha avvertito dei potenziali rischi elettorali per le elezioni regionali toscane previste per l’autunno. Secondo Coghe, le decisioni della giunta rappresentano una capitolazione alle pressioni dell’agenda LGBTQIA+.

Questi eventi mettono in risalto una crescente dissonanza tra la linea nazionale di Fratelli d’Italia, storicamente critica verso i Pride, e le scelte operate da alcune amministrazioni locali. Mentre il partito a livello nazionale mantiene una posizione rigida, sul piano locale talune amministrazioni sembrano vedere nei Pride una risorsa culturale ed economica.

Le critiche di Pro Vita & Famiglia rivelano tensioni interne al partito e possibili ripercussioni elettorali, in particolare in Toscana, dove il centrodestra affronta già sfide significative. Fratelli d’Italia è così di fronte a un bivio: rispettare l’autonomia delle amministrazioni locali o imporre una coerenza nazionale più stringente per non alienare la sua base elettorale tradizionale.

In sintesi, il caso Piombino rappresenta un banco di prova determinante per Fratelli d’Italia, evidenziando le complessità nel bilanciare potere locale e identità ideologica del partito. Le decisioni che verranno prese in merito potrebbero avere ripercussioni significative sulle imminenti elezioni regionali e definire il futuro del partito stesso.