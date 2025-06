POESIA E MUSICA INSIEME PER IL SINGOLO “BURRO SALATO” DI FRANCESCA GHIRIBELLI E FRENKIN OFFICIAL

Piombino (LI) – Nel panorama musicale italiano, una nuova collaborazione promette di catturare l’attenzione del pubblico: Francesca Ghiribelli, rinomata poetessa e scrittrice di Piombino, si unisce al duo musicale Frenkin Official per il lancio del singolo “Burro Salato”. Questo brano, destinato a diventare la colonna sonora dell’estate, si distingue per un sound pop-reggaeton fresco e accattivante, perfetto per gli amanti delle melodie contemporanee.

Il duo Frenkin Official, composto da Diego di Bergamo e Mike di Roma, nasce ufficialmente nel 2024, ma le sue radici risalgono a un’amicizia sbocciata durante una crociera nel Baltico nel 2013. Condividendo una passione profonda per la musica e la scrittura, Diego e Mike si sono distinti nel panorama musicale grazie alla loro capacità di spaziare tra rap e pop, affrontando con testi incisivi e coinvolgenti temi personali e sociali.

Francesca Ghiribelli porta al progetto “Burro Salato” la sua profonda esperienza letteraria, arricchendo il brano con un tocco poetico che esalta l’armonia tra parole e musica. Autrice apprezzata a livello nazionale e internazionale, Ghiribelli è conosciuta per la sua versatilità, che spazia dal ruolo di editor a quello di ghostwriter. Questa collaborazione rappresenta un’innovativa fusione tra poesia e musica contemporanea, offrendo agli ascoltatori un’esperienza artistica unica.

Il singolo “Burro Salato” è già disponibile su YouTube e su oltre 150 piattaforme digitali, garantendo una copertura estesa e accessibilità ad un vasto pubblico. Preparati a lasciarti trasportare da un ritornello che promette di rimanere impresso nella mente e nel cuore degli ascoltatori.

Scopri come la magia della parola scritta si fonde con le note musicali in “Burro Salato”, un brano che segna un nuovo capitolo nella scena musicale italiana, grazie alla creatività di Francesca Ghiribelli e Frenkin Official.

QUI SOTTO IL BRANO DI “FRAGHI”: