CONCERTI DELLA PIEVE A CAMPIGLIA M.MA: UN OMAGGIO A GIUSEPPE D’ONOFRIO E CALVINO

Campiglia Marittima (LI) – Con l’inaugurazione della rassegna “Concerti della Pieve”, il borgo si conferma ancora una volta cuore pulsante della cultura estiva toscana. Fin dal 2011, l’evento ha portato vita e musica in questa pittoresca località, attirando visitatori in cerca di esperienze artistiche uniche.

Le meravigliose cornici della Pieve di San Giovanni, del Teatro dei Concordi e del centro storico fanno da sfondo a una manifestazione che quest’anno omaggia Giuseppe D’Onofrio, fondatore delle Calidario Terme Etrusche, con l’esibizione di Peppe Servillo.

L’inaugurazione, che ha registrato il tutto esaurito, ha inizio il 24 giugno alle 18:00 con il concerto di Peppe Servillo e il chitarrista Cristiano Califano, una produzione di Reggio Iniziative inserita nel progetto “Artinsieme” del Teatro dell’Aglio. L’evento ha saputo coinvolgere il pubblico, fondendo narrazione, musica e gestualità in un tributo alla genialità di Italo Calvino.

La performance di Servillo trasporta gli spettatori in un mondo dove l’ironia delle storie di Marcovaldo si intreccia con la malinconia, creando un’atmosfera ricca di emozioni e riflessioni. La sinergia tra voce e chitarra ha esaltato l’universalità delle opere di Calvino, dimostrando come le arti possano unirsi in una narrazione coinvolgente e attuale.

I brani musicali che accompagnano la performance non fungono da semplice contorno, ma amplificano l’emozione e l’atmosfera delle storie, offrendo un’esperienza sensoriale completa.

