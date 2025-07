Roma – Un’importante svolta per l’industria siderurgica italiana è alle porte, grazie all’annuncio di un accordo di 2,5 miliardi di euro tra il gruppo ucraino-olandese Metinvest e la holding italiana Danieli. Giovedì, alla Conferenza internazionale di Roma per la ricostruzione dell’Ucraina, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, formalizzerà l’intesa che prevede la costruzione di un nuovo impianto siderurgico nel porto di Piombino, in Toscana.

Questo imponente progetto si insedierà nell’area ex Lucchini, uno dei simboli dell’industria siderurgica italiana, segnando un nuovo capitolo per la regione dopo anni di incertezza. L’impianto sarà capace di produrre fino a 2,7 milioni di tonnellate di acciaio all’anno, contribuendo a ridurre significativamente la dipendenza italiana dalle importazioni di coil, con un taglio stimato del 50%.

Innovazione e sostenibilità saranno al centro del nuovo stabilimento, che si estenderà su 600 ettari e sfrutterà tecnologie all’avanguardia come il sistema castrolling, un processo integrato di colata continua e laminazione che promette maggiore efficienza e qualità. Inoltre, la produzione si concentrerà su materie prime secondarie, con un’impronta di carbonio contenuta a circa 200 kg di CO2 per tonnellata di acciaio prodotto, un significativo passo avanti verso una produzione più sostenibile.

Oltre ai benefici ambientali, il progetto rappresenta una notevole opportunità di crescita economica e occupazionale per la città di Piombino, prevedendo la creazione di 200-300 nuovi posti di lavoro. Un’infrastruttura chiave sarà una banchina portuale di 800 metri, che faciliterà le importazioni via mare, incrementando la competitività del sito.

Luca Villa, amministratore delegato di Metinvest Adria, ha enfatizzato l’importanza di questo accordo nel contesto di una nuova siderurgia italiana, più orientata verso i settori dell’automotive e della transizione energetica. L’intesa, che si sviluppa in un panorama geopolitico complesso a causa del conflitto tra Russia e Ucraina, rappresenta non solo un’importante mossa strategica per l’industria italiana, ma anche un significativo passo verso l’autosufficienza energetica e industriale del paese.

Il Ruolo di Metinvest nella Siderurgia Italiana

Questo progetto non è solo una risposta alle sfide attuali, ma un segnale di resilienza e innovazione, posizionando l’Italia come leader nella trasformazione sostenibile della siderurgia europea. Sempre che non sia l’ennesima promessa non mantenuta per i residenti piombinesi, che da almeno 20 anni si sentono ripetere le stesse promesse di rilancio, mai mantenute.