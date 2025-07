Roma – Il Senato ha votato un ordine del giorno (odg) presentato dal senatore leghista Manfredi Potenti che chiede al Governo di trovare regole e soldi per dragare il porto di Piombino e far funzionare la futura acciaieria Metinvest‑Danieli, impegnando il Governo a «garantire ogni strumento normativo e finanziario» per dragaggi, banchine e raccordi del porto di Piombino (il comunicato integrale può essere letto qui-Agenparl). Ma questo odg è paragonabile a una promessa messa per iscritto: senza leggi, fondi CIPESS, bonifiche e costi energetici accettabili, le navi non attraccheranno e le bobine d’acciaio non saranno prodotte dal futuro stabilimento piombinese.

Cosa contiene schematicamente questo ODG della Lega?

È un impegno politico : obbliga il Governo a occuparsi del porto (dragaggi a –15 m, banchina Ovest, nuovi binari).

Non spende un euro: per i 110‑120 milioni che servono decide il CIPESS (Comitato interministeriale, presieduto dal premier).

Si collega all’accordo Metinvest‑Danieli da 2,5 miliardi e 1 100 posti di lavoro firmato il 10 luglio (Il Post).

Esempio: è come dire «ristrutturiamo la palestra scolastica per ospitare la nuova squadra», ma senza avere ancora il mutuo né l’impresa edile.

Quali sono i problemi ancora da risolvere oggi sul tavolo?

Soldi per il porto Il piano dragaggi + banchina costa 110‑120 mln. Il CIPESS deve ancora stanziare quelle risorse. Pulizia maxi‑discarica («36 ettari») 720 000 m³ di scorie da spostare; servono 180‑200 mln (politichecoesione.governo.it). Bonifica falda Solo il 4 % dell’acqua sotto la fabbrica è stato risanato; Invitalia ha firmato il contratto da 62 mln, i lavori partono a fine 2025 (Invitalia). Legge sulle ipoteche Un emendamento al decreto “ex Ilva” permetterà agli investitori di ipotecare gli impianti su suolo demaniale; Senato+Camera devono approvarlo entro 7 agosto. Costo dell’energia A luglio 2025 il prezzo medio (PUN) è sopra 110 €/MWh: fare acciaio elettrico diventa caro. Tassa europea sul carbonio (CBAM) Dal 2026 l’UE farà pagare extra‑dazi agli importatori “sporchi”. Metinvest chiede di posticipare al 2029 per l’Ucraina (ГМК). Se Bruxelles non accetta, il progetto perde competitività. Cassa integrazione 1 310 operai JSW (o 1295 aggiornato ad oggi) restano in CIG fino a gennaio 2026 (cgiltoscana.it); se i cantieri ritardano, servirà un’altra proroga.

Il cronoprogramma Metinvest parla della fine del 2028 per l’avvio della produzione. Perchè questo avvenga, è necessario “calcolare” un cronoprogramma che abbiamo riassunto in una tabella, che Vi invitiamo di salvare e stampare, per verificare, tappa dopo tappa, dove stiamo realmente andando.

3. Riassumiamo in una tabella tempi e ostacoli

Fase cruciale Data promessa Cosa deve succedere Principale inghippo oggi Fonti Legge “ipoteca demanio” ≤ 7 ago 2025 Camera approva senza modifiche Navetta parlamentare può far decadere il decreto (Invitalia) Fondi CIPESS porto sett 2025 110‑120 mln per dragaggi e banchina Bilancio CIPESS non ancora deliberato (Wikipedia) Variante bonifica 36 ettari aut 2025 180‑200 mln, ruspe al lavoro Copertura finanziaria assente (politichecoesione.governo.it) Inizio cantieri acciaieria gen 2026 Fondamenta e capannoni Scorie ancora sul posto + fondale porto troppo basso (Il Post) Fine CIG lavoratori 7 gen 2026 Passaggio in Metinvest/JSW Se cantieri slittano, nuova CIG (cgiltoscana.it) Porto dragato a –15 m fine 2027 Navi cariche di DRI attraccano Ritardi gara, VIA o fondi (portialtotirreno.it) Prima colata acciaio nov 2028 Forni accesi Energia cara (PUN > 70 €/MWh) (Segugio.it) CBAM pieno gen 2026 (prev.) Extra‑dazi su ferro ucraino Metinvest chiede rinvio al 2029 (ГМК)

Il voto in Senato indica quindi la direzione, ma non l’arrivo.

Perché i lavori partano davvero servono:

i soldi veri (CIPESS),

la legge definitiva (Camera),

le bonifiche (scorie + falda) e

una bolletta elettrica più bassa.

Se uno solo di questi tasselli manca, la nuova acciaieria resterà solo sulla carta, gli operai resteranno in cassa integrazione, e Piombino dovrà aspettare ancora e ancora.

Forse nel frattempo è giunta l’ora di smettere di “aspettare Godot” e l’infinita “politica dell’attesa”; e confidando in un concreto piano siderurgico nazionale, finalizzato a precisi obiettivi strategici in rapporto agli eventi globali, Piombino investa da subito su ciò che la città ha concretamente a disposizione sul proprio territorio.

È dal 2016 che il Corriere Etrusco evidenzia questa esigenza ai residenti e alle amministrazioni comunali che si sono succedute.

Con l’occasione riproponiamo questo video girato nell’estate del 2016: