PIOMBINO: QUANDO L’ACCIAIO INCONTRA LA FRAGILITÀ. CRISI INDUSTRIALE E DANIELE BIUNDO

Piombino (LI) – La città si prepara ad un pomeriggio che intreccia la grande vertenza dell’acciaio con una storia di resistenza quotidiana. Venerdì 13 giugno, alle 17, l’Hotel Centrale di piazza Verdi ospiterà il dibattito intitolato «Crisi siderurgica di Piombino: fatti, non parole», promosso dall’associazione “Diritto a una vita dignitosa” e guidato dal suo referente Alberto Guerrieri. L’incontro nasce per fare il punto su decenni di promesse mancate, privatizzazioni e stop-and-go negli impianti ex Lucchini, ma vuole soprattutto trasformare la discussione in un gesto tangibile: tutte le offerte raccolte durante la serata verranno destinate a Daniele Biundo, 46 anni, grafico campigliese affetto da distrofia muscolare di Duchenne.

Daniele vive a letto, collegato a un ventilatore meccanico e comunica attraverso un puntatore oculare. I contributi pubblici coprono solo una parte dei costi di assistenza h-24, che si aggirano su cifre proibitive per qualunque famiglia.

Quella di Daniele è una condizione fisica che i documenti sanitari definiscono “dipendenza vitale”: persone che sopravvivono grazie a presìdi salvavita permanenti, come ventilatori, PEG o nutrizione parenterale. In Italia i numeri precisi mancano, ma le società scientifiche parlano di diverse migliaia di cittadini in situazioni analoghe. Il Fondo nazionale per la “Non Autosufficienza”, pur in crescita, non riesce a colmare il divario tra contributi e spese effettive; di conseguenza, ogni iniziativa dal basso diventa un salvagente concreto per chi, come Daniele, combatte per ogni respiro.

La scelta di legare il destino della siderurgia piombinese a questa battaglia personale non è casuale. La crisi dell’acciaio resta il nodo economico e identitario del territorio: cassa integrazione, tavoli interminabili con investitori esteri, accordi di programma che faticano a tradursi in forni accesi. Ma discutere di lavoro, futuro e dignità della comunità, sostengono gli organizzatori, ha senso solo se si ricorda che la dignità passa anche attraverso i diritti di chi è più fragile. Così, mentre economisti, sindacalisti e attivisti tenteranno di disegnare un nuovo orizzonte per gli stabilimenti, il pubblico potrà trasformare la propria partecipazione in assistenza reale per Daniele.

Chi non potrà essere presente di persona avrà comunque la possibilità di contribuire online: è attiva una campagna GoFundMe dedicata, che aggiornerà in tempo reale sul traguardo raggiunto. È un piccolo ponte tra la cronaca di una fabbrica in attesa di rinascita e la quotidianità di un uomo che, grazie a un puntatore ottico, continua a coltivare il proprio mestiere di grafico e la propria voglia di raccontare il mondo.

Piombino, questa volta, proverà a fondere metallo e solidarietà: un gesto che ricorda a tutti che i grandi processi industriali valgono solo se custodiscono anche il diritto, per ognuno, a una vita davvero dignitosa.