SANTA FIORA: NUOVI AMBULATORI INAUGURATI “UN PASSO AVANTI PER LA SANITÀ LOCALE”

Santa Fiora (GR) – Con grande entusiasmo, il distretto sanitario di Santa Fiora ha inaugurato i suoi nuovi ambulatori, situati nell’iconico ex asilo infantile di piazza Balducci. Questo evento segna un’importante svolta nella sanità locale, con la partecipazione attiva della comunità e di figure chiave delle istituzioni sanitarie e civiche.

Fra i presenti alla cerimonia, figurano Marco Torre, direttore generale dell’ASL Toscana sud est, Tania Barbi, direttrice della Zona distretto, e Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora. L’edificio, rinnovato grazie a un investimento di circa 100 mila euro provenienti dai fondi propri della Asl Tse, è stato progettato per accogliere la futura Casa di comunità “spoke”. Questo intervento ha permesso di espandere gli spazi operativi e di modernizzare gli impianti, adattandoli alle necessità sanitarie contemporanee.

I nuovi ambulatori sono stati concepiti per offrire un’ampia gamma di servizi ai cittadini. Tra questi, vi sono la medicina generale, la pediatria, l’assistenza sociale e la consulenza di specialisti come otorini, ortopedici e dermatologi. Inoltre, la presenza degli infermieri di famiglia e comunità garantisce un approccio olistico e accessibile alla salute. Il Centro Unico di Prenotazione (CUP) e un punto prelievi, operativo il lunedì, mercoledì e venerdì, completano l’offerta del centro.

Servizi Offerti nel distretto di Santa Fiora

Marco Torre ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un fondamentale punto di riferimento per la popolazione dell’Amiata, migliorando l’accessibilità e l’efficienza dei servizi sanitari. Tania Barbi ha evidenziato il valore della collaborazione tra medici di medicina generale, pediatri e specialisti, elemento chiave per un servizio sanitario integrato e di qualità.

Il sindaco Federico Balocchi ha confermato l’importanza del progetto, non solo per le migliori condizioni lavorative offerte ai professionisti sanitari, ma anche per avvicinare la sanità ai cittadini, rendendola più accessibile e qualitativamente elevata. Il sindaco auspica inoltre una crescita nell’utilizzo del distretto da parte di medici di base e specialisti, per rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze della comunità.

L’inaugurazione dei nuovi ambulatori a Santa Fiora rappresenta un pilastro fondamentale per il potenziamento della sanità locale, rispondendo in maniera concreta alle necessità della popolazione e migliorando il benessere collettivo.