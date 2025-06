PIOMBINO: MUSICA E SPETTACOLO CON EVENTI PER TUTTA L’ESTATE

Piombino (LI) – La città si prepara a vivere un’estate ricca di cultura e spettacolo con il ritorno di 20Eventi (anche se in realtà sono 16), la rassegna che animerà la città da fine maggio a settembre 2025. Con la direzione artistica della Fondazione Toscana Spettacolo e il sostegno del Comune di Piombino, il programma prevede concerti, recital teatrali e serate speciali, tutte a ingresso gratuito.

La rassegna prende il via venerdì 30 maggio con il chitarrista texano David Grissom, per proseguire con una selezione eclettica di eventi che spazia dal jazz europeo con il Trio Servillo-Girotto-Mangalavite, fino agli spettacoli teatrali di nomi noti come Sergio Castellitto (in scena con Zorro, un eremita sul marciapiede) e Elio (con Quando un musicista ride).

Il palco di Piazza Bovio, con la sua vista mozzafiato, ospiterà anche appuntamenti musicali più pop come il concerto de The Kolors (23 luglio), il travolgente show acrobatico di The Black Blues Brothers (20 luglio), e la comicità surreale di Ballantini (1 agosto).

Spazio anche alle produzioni che mettono in scena storie legate all’attualità e alla riflessione sociale, come “Molto dolore per nulla” di Luisa Borini e il Corpo Recital di Maria Pia Timo. Il 31 luglio torna anche l’appuntamento con Il Tenco Ascolta, in collaborazione con il Club Tenco e la Fondazione De André, per una serata dedicata alla nuova canzone d’autore.

Chiusura in bellezza

La rassegna si concluderà il 9 settembre 2025 con l’esibizione della Corale Mascagni di Piombino, nella suggestiva cornice della Corte del Castello.

PROGRAMMA COMPLETO 20EVENTI PIOMBINO 2025