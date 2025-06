VALLI ETRUSCHE: ANTONIETTA PISANI ALLA SALUTE MENTALE DEI GIOVANI

VALLI ETRUSCHE – L’Azienda USL Toscana nord ovest ha scelto la dottoressa Antonietta Pisani come nuova Responsabile dell’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza per la Zona Distretto Bassa Val di Cecina e Val di Cornia. La nomina, ufficializzata tramite la delibera n. 528/2025, è il risultato di una valutazione unanime da parte della commissione esaminatrice, che ha riconosciuto le sue eccellenti competenze cliniche e organizzative.

La dottoressa Pisani, già “Referente per i percorsi di transizione dei pazienti con disturbi psicopatologici”, ha dimostrato un forte impegno nel promuovere l’ascolto attivo e l’integrazione dei servizi. Nel suo comunicato, ha enfatizzato l’importanza di collaborare strettamente con famiglie e servizi del territorio per rispondere efficacemente ai bisogni dei giovani pazienti.

Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato e continuativo per affrontare i bisogni psicopatologici di bambini e adolescenti. Ha inoltre espressamente ringraziato la dottoressa Lara Morucci per il suo prezioso contributo passato, augurando allo stesso tempo alla dottoressa Pisani un proficuo lavoro.

Pisani si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Catania e ha completato la sua specializzazione in Neuropsichiatria Infantile all’Università di Palermo. La sua carriera è iniziata come Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile a Cuneo, e dal 2005, presta servizio presso l’UfSMIA di Piombino. La dottoressa Pisani ha da sempre promosso un’integrazione territoriale efficace, lavorando in sinergia con enti locali, scuole e servizi sociali per una gestione globale dei minori con disabilità o disagio psicologico.

La sua nomina rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui la salute mentale dei giovani riceve l’attenzione e il supporto necessari per garantire benessere e crescita armoniosa.