SEI TOSCANA LANCIA UN’INDAGINE PER MIGLIORARE I SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI

Grosseto – Sei Toscana, il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti nell’area Toscana Sud, ha avviato un’importante iniziativa di customer satisfaction. L’obiettivo è chiaro: misurare e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, con particolare focus sulle modalità di raccolta dei rifiuti e sull’impatto delle recenti riorganizzazioni.

Questa indagine coinvolgerà oltre 4.500 cittadini, rappresentando un passo significativo nel percorso di miglioramento continuo che l’azienda sta perseguendo. I partecipanti potranno esprimere le loro opinioni attraverso un questionario disponibile sia telefonicamente che via e-mail. Inoltre, per garantire la massima accessibilità, il sondaggio sarà facilmente raggiungibile tramite i canali di informazione ufficiali e il sito web di Sei Toscana. Il questionario è stato sviluppato in collaborazione con un rinomato operatore nazionale specializzato in ricerche di mercato, assicurando così un approccio professionale e approfondito.

Daniela Fantacci, Vicedirettore generale di Sei Toscana, ha enfatizzato l’importanza di ascoltare le voci dei cittadini, elemento essenziale per migliorare i servizi. I risultati dell’indagine, raccolti in forma anonima e aggregata, verranno condivisi con le Amministrazioni comunali e l’Ato Toscana Sud in appositi incontri dedicati alla discussione delle esigenze specifiche di ogni territorio.

Tuttavia, l’indagine arriva in un momento critico: nei comuni di Piombino e Val di Cornia sono emerse diverse problematiche riguardanti i nuovi cassonetti intelligenti. I residenti hanno evidenziato difficoltà operative, citando la complessità dei sistemi di apertura e frequenti malfunzionamenti. Queste criticità hanno portato a disservizi nella raccolta dei rifiuti, rendendo l’indagine un’opportunità fondamentale per l’azienda per identificare soluzioni e migliorare l’efficacia del servizio.

Sei Toscana prova così a dimostrare un impegno concreto nel recepire le esigenze dei cittadini, ponendo le basi per un servizio più efficiente e rispondente alle aspettative della comunità.