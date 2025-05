SANITÀ: SUVERETO OSPITA UN INCONTRO PUBBLICO SUL MODELLO TERRITORIALE

Suvereto (LI) – Il 7 maggio, alle ore 15, la sala musica di Via Magenta a Suvereto accoglierà un evento strategico per il futuro della sanità locale: “Casa della Comunità, un approccio innovativo per la sanità territoriale”. Questo incontro inaugura una serie di appuntamenti dedicati a ridefinire la sanità territoriale, catalizzando la partecipazione attiva dei cittadini per modellare un sistema più inclusivo e rispondente alle esigenze della comunità.

Promosso con l’intento di mappare i bisogni della popolazione e co-progettare soluzioni efficaci, l’evento offrirà una panoramica sull’organizzazione, i servizi offerti e le caratteristiche delle Case della Comunità. Laura Brizzi, direttrice della Società della Salute e Zona Distretto Valli Etrusche, ha comunicato che i lavori per il nuovo centro di Suvereto sono avviati da due mesi, con una data di completamento prevista per il 2026. La struttura si affermerà come un pilastro fondamentale per il benessere fisico, mentale e sociale degli abitanti.

Il sindaco Jessica Pasquini ha evidenziato l’importanza di capire e rispondere ai bisogni collettivi per migliorare il benessere della comunità, sottolineando l’adattamento ai cambiamenti nella territorializzazione dei servizi sanitari. La sua partecipazione all’evento sottolinea la necessità di un dialogo costante tra istituzioni e cittadini per il successo di questo progetto pionieristico.