ROBERT FRANCIS PREVOST DIVENTA PAPA LEONE XIV, IL PRIMO PONTEFICE STATUNITENSE

CITTA’ DEL VATICANO, 8 maggio 2025 – In un evento che segna una svolta significativa nella storia della Chiesa cattolica, Robert Francis Prevost è stato eletto come 267° successore di San Pietro, adottando il nome di Leone XIV. Nato a Chicago il 14 settembre 1955, Prevost diventa il primo pontefice di origine statunitense, un segnale di apertura e inclusività per la Chiesa a livello globale.

UNA CARRIERA ECCLESIASTICA STRAORDINARIA

Figlio di Louis Marius Prevost e Mildred Martínez, Robert Francis ha iniziato il suo cammino spirituale presso il seminario minore dei Padri Agostiniani. Ha conseguito la laurea in Matematica e Filosofia alla Villanova University nel 1977 e ha proseguito il suo cammino religioso nell’Ordine di Sant’Agostino, emettendo i voti solenni nel 1981. Dopo aver conseguito il Master of Divinity alla Catholic Theological Union di Chicago, ha completato la sua formazione con una Licenza e un Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino a Roma, venendo ordinato sacerdote il 19 giugno 1982.

MISSIONE IN PERÙ: UN PONTE TRA LE CULTURE

Dal 1985, la sua missione in Perù ha rafforzato il legame tra la Chiesa latinoamericana e quella mondiale. Ha ricoperto incarichi significativi come cancelliere della diocesi di Chulucanas e docente a Trujillo. Nominato Priore Generale dell’Ordine di Sant’Agostino nel 2001, ha guidato l’ordine fino al 2013, dimostrando una leadership ispirata e innovativa. Divenuto cittadino peruviano nel 2015, ha continuato a servire in ruoli di rilievo, incluso quello di secondo vicepresidente della Conferenza Episcopale Peruviana.

ASCESA NEI RUOLI VATICANI

Nel 2023, Prevost è stato chiamato a ricoprire il ruolo di Prefetto del Dicastero per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina. Creato cardinale da Papa Francesco il 30 settembre dello stesso anno, la sua influenza crescente nella Curia romana è stata riconosciuta grazie al suo approccio moderato e alla sua profonda esperienza pastorale.

L’ELEZIONE A PAPA LEONE XIV

Durante il conclave dell’8 maggio 2025, al quarto scrutinio, Prevost è stato eletto Papa, portando l’innovazione e la tradizione del suo nome, Leone XIV. Nel suo discorso inaugurale, ha invocato pace e unità, esortando i fedeli a proseguire sulla strada tracciata da Papa Francesco. Poliglotta e intellettuale, parla fluentemente spagnolo, italiano, francese e portoghese, e legge il latino e il tedesco, rendendolo una figura di sintesi tra le diverse culture della Chiesa universale.

L’elezione di Papa Leone XIV rappresenta un nuovo inizio per la Chiesa cattolica, unendo continuità e rinnovamento in un’epoca di sfide e opportunità globali.