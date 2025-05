LA PIOMBINESE TECLA INSOLIA  MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA AL DAVID

Roma – In una serata scintillante presso lo storico Studio 5 di Cinecittà, Roma, la giovane Tecla Insolia ha conquistato il prestigioso premio come Miglior Attrice Protagonista ai David di Donatello, grazie alla sua straordinaria interpretazione nel film “L’arte della Gioia”, diretto da Valeria Golino.

La cerimonia, trasmessa in diretta su RAI UNO, ha visto la platea gremita di appassionati di cinema e figure di spicco del panorama cinematografico italiano.

Il discorso di ringraziamento della Insolia è stato toccante e significativo. Ha dedicato la sua vittoria “ai corpi liberi e non cancellati dalle loro identità, alle terre libere”, esprimendo anche un sentito ringraziamento alla sua famiglia, punto fermo e ispirazione costante nella sua vita e carriera.

In una giornata intensa e colma di emozioni, i candidati ai premi sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra le talentuose attrici in lizza per il titolo c’erano Barbara Ronchi per “Familia”, Romana Maggiora Vergano per “Il tempo che ci vuole”, Celeste dalla Porta per “Parthenope” e Martina Scrinzi per “Vermiglio”, tutte attrici di grande talento che hanno contribuito a rendere la competizione avvincente.

Tecla Insolia, originaria di Piombino, ha iniziato il suo viaggio artistico nella sua città natale, per poi farsi strada nel panorama nazionale. La notizia del suo trionfo ha suscitato grande entusiasmo tra i suoi concittadini, che hanno seguito con trepidazione ogni momento dell’evento, orgogliosi di vedere una delle loro concittadine brillare sul palcoscenico italiano.